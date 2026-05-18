MetLife e Global Citizen lançam desafio de mídia social 'Footwork for Futures' para ajudar a expandir o acesso à educação e ao esporte

Hoje, a MetLife e a Global Citizen anunciaram o 'Footwork for Futures', um desafio mundial nas redes sociais com temática de futebol que apoia o acesso de crianças à educação de qualidade e ao esporte para promover comunidades mais confiantes e resilientes.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260511900610/pt/

O 'Footwork for Futures' convida as pessoas a compartilharem um vídeo curto de si mesmas fazendo embaixadinhas, ou tentando fazer embaixadinhas, com uma bola de futebol no Instagram, LinkedIn, X, TikTok ou Facebook, incluindo a hashtag #FootworkForFutures, ou enviando um vídeo através do aplicativo da Global Citizen. Para cada vídeo elegível enviado, a MetLife doará US$ 5 ao Fundo de Educação Global Citizen da FIFA até US$ 100.000, a fim de ajudar a apoiar o acesso à educação e ao esporte de qualidade para crianças mediante doações a organizações comunitárias ao redor do mundo.

Esta campanha social está baseada na contribuição de US$ 9 milhões da Fundação MetLife como doadora fundadora do Fundo de Educação Global Citizen da FIFA. O fundo concede bolsas a organizações em comunidades ao redor do mundo que oferecem programas educacionais e esportivos. O 'Footwork for Futures' aproveita a empolgação da Copa do Mundo da FIFA 2026™ deste verão para ajudar organizações a expandirem suas iniciativas, visando aumentar a autoconfiança das crianças e fortalecer as comunidades.

"O Fundo de Educação Global Citizen da FIFA é a prova do que é possível quando unimos a paixão mundial pelo futebol ao poder da educação para fortalecer nossas comunidades", disse Nuria Garcia, Diretora de Sustentabilidade Global da MetLife e Presidente da Fundação MetLife. "O 'Footwork for Futures' ajuda a tornar esta missão divertida, real e acessível. Cada vídeo enviado é um passo significativo para construir um futuro mais promissor para jovens em todo o mundo."

A participação no 'Footwork for Futures' está aberta a todos, independentemente de habilidade, capacidade ou experiência, permitindo que cada pessoa mostre seu próprio enfoque para manter a bola em movimento. A iniciativa decorre de 12 de maio a 19 de julho de 2026, ou até que as doações alcancem US$ 100.000. As inscrições recebidas após este período serão compartilhadas; contudo, não irão contribuir para doações adicionais. Os participantes são motivados, mas não obrigados, a indicar amigos e familiares para participar.

Todos os vídeos devem seguir as regras das respectivas plataformas de mídia social e os Termos e Condições da campanha. Para ser elegível, cada vídeo deve mostrar claramente uma pessoa real fazendo embaixadinhas (ou tentando fazer embaixadinhas) com uma bola de futebol de modo seguro e responsável. A Global Citizen se reserva o direito de desqualificar qualquer inscrição que não atenda a estes padrões. Para mais informações sobre como participar, acesse Footwork for Futures.

Sobre a MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar clientes individuais e institucionais a construir um futuro mais seguro. Fundada em 1868, a MetLife atua em mais de 40 mercados globalmente e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Ásia, América Latina, Europa e Oriente Médio. Para informações adicionais, visite www.metlife.com.

Sobre a Fundação MetLife

Na Fundação MetLife, temos o compromisso de impulsionar a mobilidade econômica inclusiva. Cooperamos com organizações sem fins lucrativos e concedemos subsídios alinhados a três áreas estratégicas de atuação – empoderamento econômico, saúde financeira e comunidades resilientes – enquanto incentivamos funcionários voluntários da MetLife a ajudar a gerar impacto. A Fundação MetLife foi criada em 1976 e, por 50 anos, tem dado continuidade à longa tradição da MetLife de compromisso e envolvimento com a comunidade. Desde sua criação, a Fundação MetLife contribuiu com mais de US$ 1 bilhão para fortalecer as comunidades onde a MetLife está presente. Para saber mais sobre a Fundação MetLife, acesse www.metlife.org.

Sobre a Global Citizen

A Global Citizen é o maior movimento mundial para acabar com a pobreza extrema. Impulsionado por uma comunidade internacional de pessoas comuns que levantam suas vozes e agem, o movimento é amplificado por campanhas e eventos que reúnem líderes da música, entretenimento, políticas públicas, mídia, filantropia e do setor privado. Desde o início do movimento, mais de US$ 50 bilhões em compromissos anunciados nas plataformas da Global Citizen foram implementados, impactando 1,3 bilhão de vidas. Fundada na Austrália em 2008, a Global Citizen opera nos EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Suíça, Brasil, Canadá, Austrália, África do Sul, Nigéria, Gana, Ruanda, EAU e em toda a Ásia. Faça parte do movimento em globalcitizen.org, baixe o aplicativo da Global Citizen e siga a Global Citizen no TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, X e LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260511900610/pt/

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Mídia

MetLife :

Peggy Fries Carlton

peggy.f.carlton@metlife.com

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