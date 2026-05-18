Importação e logística redefinem mercado de autopeças

O Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças) projetou, em 2025, investimentos de R$ 6,6 bilhões na indústria de autopeças, voltados à modernização dos processos produtivos e à adaptação a exigências tecnológicas e regulatórias, conforme dados publicados pelo portal de notícias especializado Tecnologística.

Entre janeiro e setembro de 2025, as importações de autopeças tiveram um crescimento de 17%, de acordo com dados da Logcomex. O estudo aponta para um movimento não apenas volumétrico, mas qualitativo, com mudanças na composição dos itens que chegam ao país, e que resulta em uma transformação estrutural na manufatura nacional.

Rubens de Freitas Gomes, sócio-proprietário e CEO da RF Truck Parts, avalia que a demanda por soluções integradas mudou completamente o perfil das empresas do segmento, e o mercado busca parceiros estratégicos capazes de entregar importação, disponibilidade, suporte técnico, logística eficiente e agilidade comercial.

“Antigamente, muitos fornecedores atuavam apenas como distribuidores de peças. Hoje, quem não evoluir para esse modelo tende a perder espaço. O cliente quer centralizar operações, reduzir riscos e ganhar eficiência. Na prática, isso significa menos fornecedores e mais parceiros de confiança”, afirma o executivo.

Ainda segundo o relatório do Logcomex, entre os principais itens importados estão caixas de marcha, com alta de 23%; partes de carroceria, com aumento de 21%; outros componentes de autopeças, com crescimento de 19%; e freios e partes, com alta de 21%. A China responde por 17% dessas importações, com destaque para a entrada de kits de montagem, enquanto o Porto de Santos concentra 59% das operações logísticas no país.

De acordo com o CEO da RF Truck Parts, o mercado de peças automotivas para linha pesada passou por uma transformação profunda nos últimos anos e, atualmente, exige inteligência logística, previsibilidade de estoque, relacionamento estratégico com fabricantes internacionais e capacidade de resposta rápida ao cliente.

“A pandemia expôs fragilidades globais nas cadeias logísticas e acelerou a profissionalização do setor. Isso elevou o nível de exigência do mercado e abriu espaço para empresas mais estruturadas, tecnológicas e preparadas para atuar globalmente. O cliente da linha pesada compra disponibilidade operacional, já que um caminhão parado ou uma máquina inativa representa prejuízo imediato”, comenta o especialista.

Para Rubens, os próximos anos reservam a consolidação do mercado, a digitalização da cadeia automotiva pesada, um forte crescimento da demanda por peças premium e fornecedores confiáveis, uma maior relevância da internacionalização das operações e o aumento da demanda por máquinas, equipamentos e componentes industriais.

“O avanço da industrialização e da infraestrutura no Brasil deve crescer nos próximos anos e empresas com visão global, que dominam importação, negociação internacional e gestão logística, devem ganhar cada vez mais espaço. Inteligência de dados, integração logística, rastreabilidade e gestão de estoque em tempo real serão diferenciais fundamentais”, enfatiza o empresário.

A análise da Logcomex conclui também que há uma nova estratégia de produção automotiva no Brasil, marcada pela mudança no modelo de importação e na organização da cadeia produtiva no curto prazo, e que o sucesso operacional nesse cenário depende da descentralização logística e da arbitragem fiscal, voltadas à reorganização dos fluxos de importação e à internalização de ativos de maior valor.

RF Truck Parts

A importação de máquinas, equipamentos e peças amplia a atuação e fortalece o posicionamento estratégico da empresa RF Truck Parts, expandindo o networking internacional e fortalecendo a presença global como marca importadora.

“Hoje, o mercado busca empresas versáteis, com capacidade de atender a múltiplas demandas industriais. Atender diferentes segmentos da indústria, logística, construção, movimentação de carga e operações industriais em geral gera sinergia com nossa operação automotiva, aumenta nossa capacidade comercial e cria novas oportunidades de negócios”, conta Rubens.

A RF Truck Parts está aumentando a capacidade operacional, de estoque estratégico, fortalecendo a cadeia internacional de fornecedores e a expansão comercial em diferentes regiões do Brasil. A empresa busca se posicionar como uma marca forte no mercado nacional, conectada às tendências globais e preparada para competir dentro do segmento de linha pesada e industrial.

“O mercado está vivendo um momento de transformação muito forte, e esse cenário cria grandes oportunidades para empresas que têm visão estratégica, capacidade de execução e coragem para crescer. Na RF Truck, acreditamos muito no potencial do Brasil, no crescimento da infraestrutura, do transporte e da indústria. E queremos estar no centro desse movimento”, conclui o empresário.

Rubens lidera a RF Truck, participando diretamente do desenvolvimento estratégico da empresa, da construção de parcerias internacionais e da expansão da marca no mercado nacional. O empresário é associado da International Chamber of Commerce Brasil (ICC Brasil), na qual integra as comissões de Arbitragem e Resolução Alternativa de Disputas, Concorrência, Integridade e Responsabilidade Corporativa, Inserção Internacional e Ambiente de Negócios e Finanças.

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Para mais informações, basta acessar: rftruckparts.com.br/