Marketing de conteúdo amplia alcance das empresas

O marketing de conteúdo tem se consolidado como uma das principais estratégias de aquisição de clientes no ambiente digital. Se antes era associado quase exclusivamente à manutenção de blogs, hoje envolve múltiplos formatos, como vídeos, podcasts, redes sociais e newsletters, que se complementam na construção de autoridade e relacionamento com o público.

Essa evolução reflete mudanças no comportamento do consumidor, que passou a pesquisar mais antes de tomar decisões de compra, exigindo das empresas presença constante e relevante ao longo de toda a jornada.

Diego Fernandes, cofundador da agência especializada em marketing digital Go Biz, explica que o conteúdo deixou de ser apenas uma ferramenta de tráfego para se tornar parte central da estratégia: “A grande virada foi entender que conteúdo não é apenas sobre atrair visitas, mas sobre construir uma relação com o potencial cliente antes mesmo de ele saber que precisa do que você oferece”.

Yan Gomes, também cofundador da agência Go Biz, complementa que o consumidor atual chega ao vendedor já com boa parte do caminho percorrido. “Quem produz conteúdo relevante ao longo dessa jornada ocupa um espaço privilegiado na mente do comprador. O conteúdo virou o primeiro aperto de mão entre a marca e o cliente”, afirma.

Embora a mídia paga continue sendo importante, os executivos destacam que o marketing de conteúdo oferece vantagens de longo prazo. “A mídia paga tem uma característica que limita seu alcance: quando o investimento para, o resultado para junto. O marketing de conteúdo funciona de forma diferente: ele acumula. Um artigo bem escrito ou um vídeo relevante continuam gerando resultados meses ou anos depois”, identifica Yan Gomes.



Diego Fernandes acrescenta que o custo de aquisição por mídia paga vem aumentando. “O espaço disputado por anúncios ficou mais caro e competitivo. As marcas que investiram em construir autoridade orgânica criaram uma vantagem que não depende de leilão. Elas são encontradas porque entregam valor, não porque pagaram para aparecer”.



Pesquisas reforçam as afirmações dos especialistas. Informações divulgadas pelo portal Varejo SA, da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), mostram que o marketing de conteúdo custa cerca de 62% menos que o tradicional e gera três vezes mais leads. Além disso, 97% dos profissionais que utilizam as mídias sociais dizem alcançar seu público, e 73% relatam eficácia nesses canais. As empresas também apontam aumento de 95% no reconhecimento da marca e de 73% no tráfego de websites por meio de estratégias eficazes nas redes sociais.



Os especialistas da Go Biz ressaltam que, entre os principais objetivos do marketing de conteúdo, estão a construção de autoridade e a geração de confiança. “Quando uma empresa publica conteúdo que genuinamente ajuda o público a resolver problemas ou tomar melhores decisões, ela se posiciona como referência. Isso gera confiança, e confiança transforma um leitor em lead e um lead em cliente”, detalha Diego Fernandes.



Yan Gomes destaca que, para empresas que vendem soluções complexas, o conteúdo pode fazer boa parte do trabalho de esclarecimento antes mesmo do contato comercial. “Isso agiliza o ciclo de vendas e aumenta a qualidade das conversas”, avalia.



“Quando o lead já conhece a empresa e entende minimamente a solução, a taxa de conversão aumenta e o ciclo de vendas encurta. O conteúdo deve ser visto não como custo de marketing, mas como investimento no processo comercial”, completa.



Tendências para o futuro

O potencial do marketing de conteúdo é reforçado por dados recentes. A Business Research Insights projeta que o mercado global deve atingir US$ 655,1 bilhões em 2026, com expansão para US$ 2,1 trilhões até 2035. Nesse cenário, os especialistas apontam a convergência entre conteúdo e inteligência artificial como tendência para os próximos anos.

“Ferramentas de IA permitem escalar a produção, mas o diferencial competitivo estará em quem produz com profundidade e autenticidade. O conteúdo genérico vai perder espaço”, analisa Yan Gomes.



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Para Diego Fernandes, as empresas que souberem alinhar conteúdo às etapas da jornada de compra estarão mais preparadas para competir em um mercado cada vez mais disputado e em expansão. “As pessoas estão consumindo conteúdo em momentos antes considerados vazios, como no trânsito ou na academia. Marcas que souberem ocupar esses espaços terão presença constante na rotina do público. Além disso, comunidades em torno do conteúdo devem se tornar o grande diferencial das marcas que quiserem se manter relevantes”, conclui o executivo.



Para saber mais, basta acessar: https://www.gobiz.com.br/