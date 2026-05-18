NoPing amplia soluções e consolida presença global

O mercado de games no Brasil segue em expansão e consolidação. Dados da Pesquisa Game Brasil 2026, noticiados pela Forbes, apontam que 75,3% dos brasileiros consomem jogos digitais, com a Geração Z representando 36,5% dos gamers. O estudo mostra ainda um maior engajamento em PCs e consoles, plataformas diretamente impactadas por problemas de latência e estabilidade de conexão.



Nesse cenário, soluções que garantem desempenho e experiência fluida se tornaram essenciais para jogadores casuais e profissionais. Fundada em 2013 após frustrações de jogadores brasileiros com o lag em servidores internacionais, o NoPing, empresa especializada em otimização de tráfego de rede para jogos online, desenvolve tecnologias próprias e patenteadas que podem mudar a forma como os dados circulam pela internet.



De acordo com Marcos Guerra, COO da empresa, um dos grandes marcos da companhia foi a criação da Multi Conexão, solução que envia pacotes de dados por várias rotas simultaneamente e é capaz de eliminar o lag e a perda de informações, e da Multi Internet, que combina diferentes provedores em uma única conexão para evitar interrupções.



“Nossa história começou com uma dor muito real: jogar com lag. De lá para cá muita coisa mudou e hoje somamos mais de 3 milhões de usuários em 150 países, além de oferecer suporte a mais de 3.700 jogos”, observa.



O executivo ressalta que a ampliação dos serviços foi possível em 2024, após um aporte de US$ 3 milhões (cerca de R$ 17,4 milhões) da EdgeUno, companhia de infraestrutura de redes globais. “O investimento acelerou a expansão internacional, fortalecendo a presença em mais de 2.000 servidores espalhados pelo mundo e ampliando o alcance junto a profissionais de eSports e influenciadores do cenário gamer”, conta Marcos Guerra.



Esse posicionamento reflete a evolução do setor, em que cada milissegundo pode definir o resultado de uma partida. Um levantamento da Fortune Business Insights estima que o mercado global de eSports deve fechar 2026 com faturamento de US$ 757 milhões, podendo atingir US$ 2,6 bilhões até 2034. Esse crescimento evidencia como os jogos competitivos se consolidaram como entretenimento e também como indústria, aumentando a exigência por infraestrutura de rede capaz de garantir desempenho e estabilidade.



Posicionamento no setor



Thiago Alves, CMO da empresa, explica que o objetivo do NoPing é democratizar a alta performance, garantindo que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, tenha a melhor experiência possível no seu jogo favorito, sem frustrações técnicas.



“Funcionamos como um ‘GPS da internet’. Enquanto a conexão normal do usuário pode pegar engarrafamentos ou caminhos ruins até o servidor do jogo, a nossa inteligência artificial pode encontrar as rotas mais rápidas e livres. Estamos posicionados na interseção entre infraestrutura de ponta e a paixão pelos games, buscando entregar tecnologia complexa de um jeito muito simples e acessível para o usuário final”, afirma.



Nos últimos anos, a empresa também tem investido em novas funcionalidades da plataforma, oferecendo soluções que podem impactar diretamente a experiência do jogador.



“O ‘Boost FPS’, por exemplo, é uma ferramenta que otimiza o computador do próprio usuário, fechando processos desnecessários e direcionando os recursos da máquina para o jogo, o que pode melhorar a taxa de quadros (FPS) em até 110%”, enfatiza Thiago Alves.



“Além disso, adicionamos ferramentas divertidas e úteis, como o AudioPad para colocar memes durante a partida com os amigos, o Aim Trainer para praticar a mira e o Replay X para gravar as melhores jogadas”, acrescenta.



Perspectivas de crescimento

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O setor de games online segue em expansão e amadurecimento. Os dados da PGB 2026 mostram que os jogos digitais se firmaram como uma das principais formas de entretenimento, com 86,7% dos entrevistados considerando-os parte essencial da rotina.



“A demanda por estabilidade e baixa latência deixou de ser um luxo de profissionais e passou a ser uma necessidade do jogador comum. Conforme novos mercados emergem e a base de gamers se expande, a necessidade de infraestruturas que garantam uma conexão limpa e rápida cresce na mesma proporção”, percebe o CMO do NoPing.



Diante desse panorama, o NoPing aposta em inovação contínua e oferece um teste gratuito da plataforma para que as pessoas sintam o impacto real em suas gameplays.



“Estamos muito animados com o futuro e com as inovações que estamos preparando. Queremos que o jogador se preocupe apenas com sua habilidade; a conexão e a performance do PC ficam com a gente”, conclui Marcos Guerra.



Para saber mais, basta acessar: https://noping.com?