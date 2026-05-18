ABB anuncia investimento de US$ 200 mi na Europa

A provedora de tecnologias de eletrificação e automação industrial ABB decidiu investir US$ 200 milhões em fábricas na Europa, de forma especial nas linhas produtivas de equipamentos de média tensão, ao longo dos próximos três anos.

Metade do aporte vai viabilizar uma nova fábrica na Itália de disjuntores isolados a ar e livres de hexafluoreto de enxofre (SF?). O restante vai para plantas na Bulgária, Finlândia, Alemanha, Noruega e Polônia, para expandir a produção de subestações isoladas a gás (GIS), interruptores a vácuo e relés.

Em comunicado, a empresa justificou o investimento por acreditar que haverá demanda para esses equipamentos em função do esforço de quase todos os países europeus em modernizar suas infraestruturas elétricas de décadas de uso e para integrar a crescente geração de energia renovável à rede de distribuição.

A empresa também vê demanda vinda de investimentos privados em eficiência energética, da implantação de data centers em função da inteligência artificial, além da previsão de aumento da participação da eletricidade na matriz energética, de 20% para 30% até 2030, de acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês).

“Esses investimentos nos ajudarão a expandir a capacidade, melhorar a disponibilidade [de equipamentos de média tensão] e reduzir os prazos de entrega para clientes na Europa e em outros continentes”, explica no texto Morten Wierod, CEO da ABB. “A demanda está sendo impulsionada por tendências estruturais”, completa.

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O novo aporte é anunciado após a efetivação de investimentos recentes da ABB na região, entre eles US$ 15 milhões em P&D e na produção de conectores na Hungria, além de US$ 35 milhões no Reino Unido, para expandir a produção de tecnologias contra raios.