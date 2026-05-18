BPMS Zeev é reconhecido como “Best Of 2026” pelo Capterra

O Zeev, plataforma SaaS de automação de processos com IA da Stoque, foi reconhecido pelo segundo ano consecutivo com o selo “Best Of 2026”, do Capterra e Software Advice (Gartner Digital Markets). A premiação é baseada na experiência reportada por usuários de softwares de gestão de processos de negócios (BPM) e desenvolvimento low-code.

O Capterra, principal plataforma global de comparação de softwares profissionais (SaaS) do grupo Gartner, reconhece anualmente as soluções tecnológicas de maior destaque através do selo Best of. Baseado em avaliações verificadas de usuários reais, o prêmio identifica os softwares que lideram o mercado, com avaliações acima de 4,5 em pilares fundamentais como facilidade de uso, custo benefício e qualidade do suporte.



A solução une a modelagem visual de fluxos de trabalho à automação com inteligência artificial para permitir que empresas automatizem operações complexas sem a necessidade de codificação extensa e com a possibilidade de delegar o trabalho a agentes de IA. Com a nota 4,9 de 5 em avaliações verificadas, o Zeev foi listado nas seguintes categorias, com distintivos concedidos pelo Capterra e Software Advice:

Melhor Facilidade de Uso (Capterra): referente à interface e adoção da ferramenta pelos usuários.

referente à interface e adoção da ferramenta pelos usuários. Mais Recomendado (Software Advice): baseado no índice de recomendação de gestores.

baseado no índice de recomendação de gestores. Melhor Suporte ao Cliente (Software Advice): relativo ao atendimento técnico e acompanhamento pós-implementação.



“O mercado de automação está numa inflexão. Plataformas que unem modelagem visual, governança e inteligência artificial estão redefinindo o que é possível sem codificação extensiva. Ver o Zeev reconhecido nesse contexto, com notas dadas por usuários reais, nos mostra que estamos no caminho certo e que o melhor ainda está por vir”, diz Rafael Bortolini, diretor de automação e IA na Stoque.

Usuários da plataforma destacam a segurança e a clareza que a ferramenta traz para a organização. Com o Zeev, empresas conseguem reduzir custos operacionais e obter visão em tempo real de seus indicadores de desempenho (KPIs), transformando a logística de trabalho em resultados promissores.

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“Com o Zeev, você cria processos sem codificar. É nítido o menor esforço e a maior velocidade em relação a outras opções do mercado”, ressalta Samuel Lopes, coordenador de transformação digital no Sicoob Central Cecremge.



Sobre a Stoque e Zeev



A Stoque atua na automação de processos de negócio, unindo inteligência artificial e expertise humana para transformar operações complexas em fluxos automatizados. Com mais de 20 anos de trajetória e 500 operações atendidas, a empresa foca em soluções para produtividade e governança. O Zeev é a plataforma de automação low-code com IA da Stoque, desenvolvida para que equipes de diferentes áreas gerenciem fluxos de trabalho. Juntas, Stoque e Zeev fornecem tecnologia para a estruturação e execução de processos organizacionais.