TOTVS lança sua oferta de IaaS e reforça estratégia de Cloud

A TOTVS anuncia um novo passo em sua estratégia de Cloud. A companhia lança sua oferta de IaaS (Infrastructure as a Service) num formato de plataforma de infraestrutura multicloud e agnóstica, visando atender à totalidade das cargas de trabalho (workloads) de TI, ampliando ainda mais seu papel de trusted advisor para seus clientes.

A oferta de IaaS da TOTVS nasceu para complementar o portfólio de PaaS (plataforma em nuvem vocacionada para os produtos TOTVS), uma vez que, ao migrarem o ERP para a nuvem da TOTVS, os clientes demandavam também a hospedagem de outros sistemas de terceiros e/ou legados, integrados a uma baixa latência. Com a nova estratégia, a TOTVS planeja ampliar continuamente seu catálogo de serviços e alcançar 100% dos workloads de TI, preenchendo uma lacuna importante do mercado brasileiro: a união entre a adoção ampla de tecnologia em nuvem, aliada à capilaridade e presença consultiva junto ao cliente, que a TOTVS oferece.

“Da mesma maneira que fazemos com nossa oferta atual de nuvem, usaremos nossa plataforma T-Cloud para também oferecer um portfólio de IaaS mais amplo, com custos competitivos e uma experiência de uso simplificada e focada no nosso perfil de clientes. Tudo isso, aliado à nossa capilaridade no Brasil, nos permitirá acelerar a jornada de universalização de Cloud nos clientes. Ampliaremos nosso papel estratégico, viabilizando a gestão completa da infraestrutura das empresas, entregando uma plataforma agnóstica e inteligente”, afirma Dennis Herszkowicz, CEO da TOTVS.

T-Cloud: camada de orquestração e alicerce para a inteligência artificial

Um ponto fundamental dessa evolução será a plataforma T-Cloud. A estratégia não consiste em entregar apenas o console de nuvem ao cliente final, mas sim em uma camada de abstração e gestão, simplificando a complexidade técnica de todo esse processo.

Essa capacidade de orquestrar e governar todo o processo é indispensável, considerando a adoção dos agentes de IA desenvolvidos a partir do LYNN, foundation de IA B2B proprietário da TOTVS.

Lançado em fevereiro de 2026, o LYNN é baseado em Artificial Narrow Intelligence (ANI) e é projetado especificamente para o mercado B2B, garantindo especialização, segurança e alto domínio de contexto para as operações críticas das empresas. O LYNN serve como base para a criação e orquestração de agentes de IA autônomos e seguros para o cumprimento de tarefas corporativas.

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“A nossa oferta de IaaS vai impulsionar a universalização da T-Cloud, um dos principais habilitadores de IA na TOTVS. Nossa visão para a infraestrutura, ancorada no T-Cloud, vai muito além de reduzir custos: ela é o alicerce fundamental que proporciona uma base otimizada e escalável para suportar as cargas de trabalho mais exigentes. Estamos conectando a excelência na gestão de infraestrutura à nossa estratégia de IA, garantindo que nossos clientes possam focar no seu core business enquanto aceleramos, com segurança, sua jornada de inovação de ponta a ponta”, conclui Dennis.