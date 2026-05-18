Festival gratuito de cultura japonesa estreia em Atibaia
Primeira edição do evento no Parque Ecológico de Atibaia, de 22 a 24 de maio, oferece taikô, cosplay, shows, realidade virtual, oficinas culturais e praça gastronômica com entrada franca
A cidade de Atibaia recebe, entre os dias 22 e 24 de maio, a primeira edição do Atibaia Matsuri – Festival da Cultura e Gastronomia Japonesa, evento gratuito que será no Parque Ecológico Atibaia (Av. Nobuyuki Hiranaka, 566) em um ponto de encontro entre a tradição milenar japonesa e a cultura pop contemporânea. Com mais de 500 mil m² de área total e 19 mil m² de espaço coberto, o parque tem capacidade para receber milhares de visitantes ao longo dos três dias de festival.
Realizado pela Associação Hortolândia de Atibaia e organizado pela Tasa Eventos, o Atibaia Matsuri nasce com a ambição de se consolidar no calendário oficial de eventos do município e da região, movimentando o turismo, o comércio local e a economia criativa por meio da riqueza de sua programação cultural.
O palco principal do festival será tomado por apresentações de taikô, os tradicionais tambores japoneses, com grupos de reconhecimento nacional como Wadan Taiko Ensemble e Ryuu Taiko. As danças folclóricas, com destaque para o Bon Odori, convidam o público a participar de uma celebração que atravessa gerações.
Na programação musical, nomes reconhecidos da comunidade nikkei sobem ao palco: Serginho Tanigawa, Paula Hirama, Isadora Akemi, Suzana Sano, Pamela Yuri e a banda Project Dragons, esta última especializada em anime songs, sucesso entre os fãs de animações japonesas. Completam o lineup o grupo Kawasuji Seiryu Daiko.
A Fundação Japão apresenta o Sky Bridge Experience, uma experiência imersiva em realidade virtual que proporciona um encontro entre o Brasil e o Japão através das constelações. Originalmente desenvolvido para os planetários no Japão, o conteúdo do projeto Sky Bridge — Ponte do Céu foi convertido especialmente para a plataforma VR, uma novidade que estará disponível ao público brasileiro pela primeira vez.
O Concurso de Cosplay acontece no sábado (23) e no domingo (24), com premiação para criatividade, acabamento dos figurinos e performance de palco. O universo geek ganha ainda mais espaço com a área de expositores, que reúne lojistas de todo o Brasil vendendo colecionáveis, acessórios e produtos orientais.
Na gastronomia, um dos grandes pilares do evento, a praça de alimentação oferece uma vasta variedade de pratos típicos, como sushi, sashimi, yakisoba, tempurá, guiozá, ramen, takoyaki e okonomiyaki. O festival também conta com exposições de Bonsai e Ikebana como parte das atrações culturais, além de oficinas de origami, mangá e oshibana (pétalas de flores desidratadas), que são gratuitas, entre outras. A Kimono Experience (fotos com kimonos) é uma atividade paga, com uma pequena taxa.
Programação completa
Sexta-feira — 22 de maio
- 17h — Início do evento
- 20h — Taikô: Grupo Wadan Taiko Ensemble
- 20h30 — Show musical: Serginho Tanigawa
- 22h — Encerramento
Sábado — 23 de maio
- 10h — Início do evento
- 12h — Show musical: Isadora Akemi
- 12h30 — Taikô: Grupo Wadan Taiko Ensemble
- 13h — Cerimônia de Abertura
- 13h30 — Grupo Ryuu Taiko
- 14h — Intervalo
- 14h30 — Show musical: Serginho Tanigawa
- 15h30 — Exibição de trailers e conteúdos (Sato Company)
- 16h15 — Show musical: Project Dragons
- 17h — Desfile e Concurso Cosplay
- 18h30 — Intervalo
- 19h — Grupo Ryuu Taiko
- 19h30 — Show musical: Suzana Sano
- 20h30 — Taikô: Grupo Wadan Taiko Ensemble
- 21h30 — Bon Odori
- 22h — Encerramento
Domingo — 24 de maio
- 10h — Início do evento
- 12h — Taikô: Grupo Kawasuji Seiryu Daiko
- 12h30 — Show musical: Suzana Sano
- 13h30 — Taikô: Grupo Wadan Taiko Ensemble
- 14h — Show Musical Pamela Yuri
- 15h - Intervalo
- 15h30 — Show Musical
- 16h15 — Desfile e Concurso Cosplay
- 17h30 — Taikô: Grupo Kawasuji Seiryu Daiko
- 18h — Show musical: Paula Hirama
- 19h — Taikô: Grupo Wadan Taiko Ensemble
- 19h30 — Bon Odori
- 20h — Encerramento
Este evento é uma realização da Associação Hortolândia de Atibaia com organização da Tasa Eventos, apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia, Acenbra, Visite Atibaia e Região, Japan Foundation e Sato Company. Com patrocínio das empresas Sicredi, Sapporo e Chopp do Alemão.
Serviço:
Evento: Atibaia Matsuri 2026 – Festival da Cultura e Gastronomia Japonesa
Datas: 22, 23 e 24 de maio de 2026
Local: Parque Ecológico Atibaia — Av. Nobuyuki Hiranaka, 566 – Bairro dos Pires – Atibaia (SP)
Horários de funcionamento: dia 22 (sexta-feira): 17h às 22h; dia 23 (sábado): 10h às 22h e dia 24 (domingo): 10h às 21h
Entrada: gratuita
Estacionamento no local: valor de R$ 30 por todo o período.
Informações: 0800-055-5979
Website: http://www.atibaiamatsuri.com.br