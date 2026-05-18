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Colheita recorde marca avanço do café no Norte de Minas

Cedro Agro projeta uma safra recorde para 2026, com expectativa de produção de 35 mil sacas de café arábica

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Repórter
18/05/2026 11:32

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Colheita recorde marca avanço do café no Norte de Minas
Colheita recorde marca avanço do café no Norte de Minas crédito: DINO

O avanço da cafeicultura fora dos polos tradicionais do país tem ampliado o protagonismo do Norte de Minas no agronegócio brasileiro. Em Francisco Dumont, na região da Serra do Cabral, no Norte de Minas, a Cedro Agro projeta uma safra recorde para 2026, com expectativa de produção de 35 mil sacas de café arábica, volume equivalente a cerca de 2,1 mil toneladas.

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A produção integra uma estratégia baseada em expansão gradual, qualificação técnica e adoção de práticas agrícolas alinhadas às exigências do mercado internacional. Nos últimos anos, a operação passou a concentrar investimentos em rastreabilidade, certificações e manejo sustentável, em linha com a demanda crescente por cafés de origem e maior valor agregado.

O crescimento ocorre em um cenário de valorização da cafeicultura brasileira. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) mostram que o Brasil superou 55 milhões de sacas produzidas na safra 2025, mantendo a liderança global no segmento.

Além do aumento de escala, o projeto desenvolvido pela Cedro Agro tem concentrado esforços em certificações e rastreabilidade. A produção possui selos como Rainforest Alliance, 4C, RP Advanced e Café Practices, ligados a critérios de sustentabilidade, responsabilidade social e boas práticas agrícolas.

Segundo a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG), o estado segue como principal produtor nacional de café, com destaque crescente para novas áreas de cultivo adaptadas a padrões mais elevados de qualidade.

A operação também desenvolve ações voltadas à preservação ambiental e ao uso consciente da água em escolas do município. A estratégia acompanha uma demanda crescente do mercado internacional por produtos associados a práticas sustentáveis e rastreáveis.

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Para Lucas Kallas, presidente do conselho da Cedro Participações, o crescimento da produção na Serra do Cabral reforça o potencial da região no cenário cafeeiro nacional. “O Norte de Minas reúne condições cada vez mais favoráveis para produzir café de alta qualidade com responsabilidade ambiental e visão de longo prazo”, conclui.



Website: https://www.cedroparticipacoes.com/

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