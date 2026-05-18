Propósito sem ação perde força no ambiente corporativo

A relação entre propósito e realização tem ganhado espaço nas estratégias de desenvolvimento profissional dentro das empresas. De acordo com Marcio Zeppelini, especialista em vendas e comportamento organizacional, a capacidade de transformar objetivos em ações concretas está associada ao engajamento, à produtividade e à construção de resultados sustentáveis no ambiente corporativo.

No contexto atual, marcado por mudanças constantes e maior exigência por desempenho, profissionais e organizações têm buscado métodos que auxiliem na execução de metas e na organização de prioridades. Ferramentas de gestão como o método SMART, voltado à definição de objetivos, e práticas como o sistema 5S, utilizado para organização e eficiência, são exemplos de abordagens aplicadas nesse processo.

De acordo com Zeppelini, a realização está relacionada à capacidade de transformar intenção em prática no dia a dia profissional. “A clareza sobre o propósito contribui para direcionar ações e manter consistência na execução, especialmente em cenários de alta demanda e mudanças constantes”, afirma.

Ainda segundo Zeppelini, a realização não depende apenas de motivação, mas também de estrutura e disciplina. “A combinação entre método, organização e ação contínua tende a favorecer a entrega de resultados e o desenvolvimento de competências ao longo do tempo”, destaca.

Pesquisas sobre definição de metas indicam que objetivos específicos e desafiadores, quando aceitos pelos profissionais, tendem a gerar melhor desempenho do que metas vagas ou pouco estruturadas. Um artigo de Edwin A. Locke e Gary P. Latham, publicado na revista American Psychologist, apresenta a teoria da definição de metas como uma abordagem aplicada à gestão de desempenho.

Conceitos amplamente difundidos por Peter Drucker, conhecido por suas contribuições à administração moderna, destacam a importância do acompanhamento e da mensuração de resultados como parte do processo de gestão.

Além disso, abordagens da psicologia, como as desenvolvidas por Viktor Frankl, indicam que a percepção de sentido nas atividades está relacionada à capacidade de lidar com desafios e manter a continuidade das ações ao longo do tempo.

A discussão sobre realização também tem sido incorporada em treinamentos, palestras e programas de desenvolvimento profissional, com foco na aplicação prática de conceitos relacionados a propósito, produtividade e comportamento.

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Mais informações podem ser acessadas no perfil profissional de Marcio Zeppelini no LinkedIn.