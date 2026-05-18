Cirurgião desenvolve método de precisão para lipoaspiração
Metodologia desenvolvida pelo Dr. Rogério Gomes, cirurgião plástico de Florianópolis, estabelece parâmetros objetivos para mensuração milimétrica de volumes em lipoaspiração, Lipo HD, Lipo MD e abdominoplastia, elevando a segurança e a previsibilidade dos resultados cirúrgicos.
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A Revista Brasileira de Cirurgia Plástica (RBCP) publicou, em sua edição de número 4 de 2024, um artigo descrevendo a metodologia LipoCodes, desenvolvida pelo cirurgião plástico Dr. Rogério Schutzler Gomes (CRM-SC 7508 | RQE-SC 2430), de Florianópolis (SC). A publicação apresenta uma abordagem sistematizada para controle milimétrico de volumes em procedimentos de lipoaspiração, Lipo HD, Lipo MD e abdominoplastia.
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De acordo com o Relatório Global de 2022 da Sociedade Internacional de Cirurgia Estética e Plástica (ISAPS), a lipoaspiração foi o procedimento cirúrgico estético mais realizado no mundo, com mais de 2,3 milhões de procedimentos registrados naquele ano, posição que o Brasil ocupa com destaque no ranking mundial. Nesse contexto, a ausência de protocolos objetivos de controle de volumes por região corporal representava uma lacuna técnica identificada pelo autor na literatura especializada.
De acordo com o artigo, o Dr. Rogério Gomes desenvolveu a metodologia LipoCodes ao longo de mais de uma década de prática clínica, com o objetivo de sistematizar o controle dos volumes infiltrados e aspirados em cada região tratada. Segundo a publicação, a ferramenta é compatível com qualquer equipamento de lipoaspiração, sem exigir mudança na técnica preferida pelo cirurgião.
Da Lipo HD à Lipo MD: a trajetória científica do Dr. Rogério Gomes
Conforme o histórico de publicações na RBCP, o Dr. Rogério Schutzler Gomes é autor de estudos anteriores sobre lipoaspiração de alta definição (Lipo HD), em 2018, e sobre a evolução para a média definição (Lipo MD), em 2021. A revisão conduzida para o artigo identificou que apenas seis estudos na literatura utilizaram alguma mensuração regional de volumes, sem nenhum descrever de forma integrada o controle de infiltração, aspiração, lipoenxertia e portais de acesso simultaneamente.
As quatro bases da metodologia LipoCodes
Segundo o estudo publicado na RBCP, a metodologia LipoCodes estrutura-se em quatro eixos. O primeiro define 11 regiões de depósito de gordura e oito regiões de lipoenxertia, com limites anatômicos precisos. O segundo estabelece três níveis de profundidade de aspiração, diferenciando redução volumétrica, remodelagem de contorno e abordagem justa-dérmica típica da Lipo HD. O terceiro descreve portais de acesso para decúbitos ventral e lateral, reduzindo o número de incisões. O quarto introduz o controle milimétrico dos volumes por meio de sistema de seringa de 50 mL sem êmbolo e peça de aço inoxidável, compatível com diferentes equipamentos de lipoaspiração.
Planilha LipoCodes: controle em lipoaspiração, Lipo HD, Lipo MD e abdominoplastia
De acordo com o artigo, todos os dados são registrados em planilha desenvolvida em Microsoft Excel, nas versões feminina e masculina, que consolida em tempo real os volumes infiltrados, aspirados e enxertados por região e calcula automaticamente a velocidade de lipoaspiração em mL/min e mL/h. Em procedimentos combinados, como lipoaspiração com abdominoplastia, o controle de volumes e tempo torna-se ainda mais relevante para a segurança e a padronização da equipe cirúrgica.
“Na Lipo HD, na Lipo MD e na lipoaspiração convencional, o controle milimétrico dos volumes infiltrados e aspirados por região é o que separa um resultado previsível de um resultado incerto. A LipoCodes foi criada para trazer essa objetividade à rotina do cirurgião plástico”, afirma o Dr. Rogério Schutzler Gomes.
Segurança do paciente e controle do tempo cirúrgico
Revisões sistemáticas publicadas em periódicos internacionais especializados apontam que duração prolongada, alto volume aspirado e cirurgias combinadas são fatores de risco para complicações em lipoaspiração e abdominoplastia. Segundo o autor, ao padronizar a sequência de passos, registrar volumes e controlar o tempo, a LipoCodes contribui para a segurança do paciente, alinhando-se às diretrizes da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e do Conselho Federal de Medicina (CFM).
Dr. Rogério Gomes: publicações em lipoaspiração, Lipo HD e Lipo MD
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O desenvolvimento e a publicação da LipoCodes consolidam o Dr. Rogério Schutzler Gomes como referência em lipoaspiração, Lipo HD, Lipo MD, abdominoplastia e contorno corporal em Florianópolis e no cenário nacional. Ao sistematizar regiões anatômicas, planos, portais e volumes com precisão milimétrica, em lipoaspiração simples, Lipo HD, Lipo MD ou em combinação com abdominoplastia, a metodologia representa contribuição com potencial para elevar os padrões de segurança e reprodutibilidade em cirurgia plástica no Brasil.
Website: https://rogeriogomes.com.br