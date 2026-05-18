Cirurgião desenvolve método de precisão para lipoaspiração

A Revista Brasileira de Cirurgia Plástica (RBCP) publicou, em sua edição de número 4 de 2024, um artigo descrevendo a metodologia LipoCodes, desenvolvida pelo cirurgião plástico Dr. Rogério Schutzler Gomes (CRM-SC 7508 | RQE-SC 2430), de Florianópolis (SC). A publicação apresenta uma abordagem sistematizada para controle milimétrico de volumes em procedimentos de lipoaspiração, Lipo HD, Lipo MD e abdominoplastia.

De acordo com o Relatório Global de 2022 da Sociedade Internacional de Cirurgia Estética e Plástica (ISAPS), a lipoaspiração foi o procedimento cirúrgico estético mais realizado no mundo, com mais de 2,3 milhões de procedimentos registrados naquele ano, posição que o Brasil ocupa com destaque no ranking mundial. Nesse contexto, a ausência de protocolos objetivos de controle de volumes por região corporal representava uma lacuna técnica identificada pelo autor na literatura especializada.

De acordo com o artigo, o Dr. Rogério Gomes desenvolveu a metodologia LipoCodes ao longo de mais de uma década de prática clínica, com o objetivo de sistematizar o controle dos volumes infiltrados e aspirados em cada região tratada. Segundo a publicação, a ferramenta é compatível com qualquer equipamento de lipoaspiração, sem exigir mudança na técnica preferida pelo cirurgião.

Da Lipo HD à Lipo MD: a trajetória científica do Dr. Rogério Gomes

Conforme o histórico de publicações na RBCP, o Dr. Rogério Schutzler Gomes é autor de estudos anteriores sobre lipoaspiração de alta definição (Lipo HD), em 2018, e sobre a evolução para a média definição (Lipo MD), em 2021. A revisão conduzida para o artigo identificou que apenas seis estudos na literatura utilizaram alguma mensuração regional de volumes, sem nenhum descrever de forma integrada o controle de infiltração, aspiração, lipoenxertia e portais de acesso simultaneamente.

As quatro bases da metodologia LipoCodes

Segundo o estudo publicado na RBCP, a metodologia LipoCodes estrutura-se em quatro eixos. O primeiro define 11 regiões de depósito de gordura e oito regiões de lipoenxertia, com limites anatômicos precisos. O segundo estabelece três níveis de profundidade de aspiração, diferenciando redução volumétrica, remodelagem de contorno e abordagem justa-dérmica típica da Lipo HD. O terceiro descreve portais de acesso para decúbitos ventral e lateral, reduzindo o número de incisões. O quarto introduz o controle milimétrico dos volumes por meio de sistema de seringa de 50 mL sem êmbolo e peça de aço inoxidável, compatível com diferentes equipamentos de lipoaspiração.

Planilha LipoCodes: controle em lipoaspiração, Lipo HD, Lipo MD e abdominoplastia

De acordo com o artigo, todos os dados são registrados em planilha desenvolvida em Microsoft Excel, nas versões feminina e masculina, que consolida em tempo real os volumes infiltrados, aspirados e enxertados por região e calcula automaticamente a velocidade de lipoaspiração em mL/min e mL/h. Em procedimentos combinados, como lipoaspiração com abdominoplastia, o controle de volumes e tempo torna-se ainda mais relevante para a segurança e a padronização da equipe cirúrgica.

“Na Lipo HD, na Lipo MD e na lipoaspiração convencional, o controle milimétrico dos volumes infiltrados e aspirados por região é o que separa um resultado previsível de um resultado incerto. A LipoCodes foi criada para trazer essa objetividade à rotina do cirurgião plástico”, afirma o Dr. Rogério Schutzler Gomes.

Segurança do paciente e controle do tempo cirúrgico

Revisões sistemáticas publicadas em periódicos internacionais especializados apontam que duração prolongada, alto volume aspirado e cirurgias combinadas são fatores de risco para complicações em lipoaspiração e abdominoplastia. Segundo o autor, ao padronizar a sequência de passos, registrar volumes e controlar o tempo, a LipoCodes contribui para a segurança do paciente, alinhando-se às diretrizes da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e do Conselho Federal de Medicina (CFM).

Dr. Rogério Gomes: publicações em lipoaspiração, Lipo HD e Lipo MD

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O desenvolvimento e a publicação da LipoCodes consolidam o Dr. Rogério Schutzler Gomes como referência em lipoaspiração, Lipo HD, Lipo MD, abdominoplastia e contorno corporal em Florianópolis e no cenário nacional. Ao sistematizar regiões anatômicas, planos, portais e volumes com precisão milimétrica, em lipoaspiração simples, Lipo HD, Lipo MD ou em combinação com abdominoplastia, a metodologia representa contribuição com potencial para elevar os padrões de segurança e reprodutibilidade em cirurgia plástica no Brasil.