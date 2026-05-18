Especialistas debatem IA e futuro da radiologia

A Siemens Healthineers promoveu, durante a Jornada Paulista de Radiologia realizada no início de maio em São Paulo, uma arena de conteúdo dedicada a debates sobre inteligência artificial, dados e o futuro do diagnóstico por imagem no Brasil. O espaço reuniu profissionais de instituições como HC-FMUSP, Albert Einstein, Hospital Santa Izabel e Rede Américas, entre outros, ao longo dos quatro dias do evento.

Estruturada com palco, cadeiras para o público e sistema de fone no formato de palestra muda, a arena funcionou como um ambiente de troca entre médicos e profissionais do setor. A programação cobriu temas como padronização de protocolos em tomografia computadorizada com apoio de IA, o papel da imagem avançada no diagnóstico do câncer de mama, aplicações clínicas da ressonância magnética em cardiologia e ortopedia, e o impacto da tecnologia de contagem de fótons na rotina radiológica.

“Estar presente na JPR com uma arena dedicada a esse nível de debate reflete o que acreditamos ser o papel da Siemens Healthineers. Não apenas oferecer tecnologia de ponta, mas construir junto com as instituições os caminhos para que ela gere impacto real no cuidado ao paciente”, destacou Rodrigo Lorenzo, head de diagnóstico por imagem da Siemens Healthineers para a América Latina.

Especialistas debatem IA, dados e o futuro do diagnóstico

As conversas registradas no evento abordaram desde os desafios práticos da incorporação tecnológica em redes hospitalares até tendências que devem transformar a radiologia na próxima década. O Dr. Giovanni Cerri, presidente dos Conselhos dos Institutos de Radiologia (InRad) e de Inovação (InovaHC) do Hospital das Clínicas de São Paulo (FMUSP), pontuou que a especialidade vive um momento de transição relevante.



“A maior parte dos algoritmos de IA aprovados pelo FDA está relacionada à radiologia. É a especialidade que mais absorveu a IA”, afirmou Cerri, acrescentando que, em dez anos, a área deve migrar de uma lógica anatômica para uma radiologia baseada em dados.



A Dra. Clarissa Martins, oncologista no Hospital Santa Izabel — reference site da Siemens Healthineers na América Latina —, destacou o papel crescente da imagem no acompanhamento de tratamentos oncológicos personalizados e trouxe a perspectiva da teranóstica, área que une o diagnóstico por imagem e terapêutica. “O nosso grande desafio é tornar essas tecnologias mais acessíveis à população”, reforçou a especialista.



O Dr. Marcos Queiroz, diretor de medicina diagnóstica do Hospital Israelita Albert Einstein, discutiu como a medicina diagnóstica deixa de ser uma etapa isolada para se tornar parte de uma linha de cuidado integrada. Segundo ele, a conexão entre diferentes pontos da cadeia é o diferencial que define o impacto real da incorporação de tecnologia nas instituições. “Muitas vezes o retorno não é só financeiro, mas na segurança do paciente e na qualidade. Que pra nós é tão ou mais importante que o retorno financeiro”, disse Queiroz.

Já o Dr. Gustavo Pinto, diretor corporativo de SADT na Rede Américas, abordou os desafios de escalar tecnologia em redes de hospitais e a importância de uma governança clara para a adoção de inteligência artificial. Para ele, o modelo de parceria com a indústria vai além da dimensão transacional. “A Siemens Healthineers, por exemplo, foi uma das primeiras empresas que entendeu que não é só sobre equipamentos e serviços, e trouxe um modelo de value partnership que amplia o valor em um momento em que o mercado de saúde está tão pressionado”, comentou o médico.

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As conversas foram registradas em formato de videocast, e o público pode acompanhar os episódios, que estarão disponíveis entre maio e junho, na página da Siemens Healthineers para o evento. A iniciativa de reunir especialistas de diferentes instituições em um mesmo espaço de debate evidencia o posicionamento da companhia como parceira na discussão sobre os caminhos da radiologia no país.