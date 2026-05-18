Faculdade brasileira é única no Top mundial de Impacto Social

A Hayek Global College, faculdade internacional sediada em Brasília, é a única instituição brasileira no Top 100 mundial em Impacto Social por Meio da Transferência de Conhecimento, segundo o World University Ranking for Innovation 2026 (WURI), recentemente divulgado. A faculdade ocupa a 49ª posição global na categoria, em ranking que avalia mais de 13 mil programas de instituições de ensino superior em todo o mundo, incluindo MIT, INSEAD e Minerva University.

Esta é a terceira vez consecutiva que a Hayek Global College figura no WURI, mantido pela Hanseatic League of Universities. Em 2024, a faculdade alcançou a 8ª posição mundial em Mobilidade e Abertura Estudantil. No ranking de 2026, além da liderança em Impacto Social, a instituição também é a única representante brasileira no Top 100 mundial em Gestão Custo-Eficiente (75º lugar), e figura ainda em Marca e Reputação Universitária (78º) e Transformação por IA no Ensino (96º).

Diferente dos rankings tradicionais, focados em produção acadêmica e prestígio histórico, o WURI mede contribuições reais ao mercado de trabalho, à indústria e à sociedade. O ranking avalia instituições em 24 categorias de inovação, incluindo ética e integridade, transferência de tecnologia, aprendizagem por IA e impacto social mensurável. Estão entre as avaliadas em 2026 instituições como MIT, INSEAD, Minerva University e Universidade de Tóquio.

Para Edson Agatti, diretor-executivo da Hayek Global College, o reconhecimento na categoria de Impacto Social reflete uma escolha pedagógica deliberada da instituição desde sua fundação.

“Construímos a Hayek com a premissa de que educação de qualidade mesmo é prática e internacional. E nós levamos isso a sério, em um nível bem extremo. Só importa se ela é prática. Estar entre as 50 instituições mais relevantes do mundo nessa dimensão valida nosso projeto”.



A reivindicação do impacto social como métrica central de qualidade educacional se reflete na arquitetura curricular da Hayek. A instituição adota metodologias ativas, como aprendizagem baseada em projetos e em equipes, que colocam o estudante diante de desafios reais de mercado desde o primeiro semestre. Aulas são ministradas em inglês por corpo docente internacional, e o modelo curricular do Collaborative Online International Learning (COIL) conecta turmas brasileiras a estudantes e professores de universidades em outros continentes em projetos acadêmicos compartilhados.

Para Hannah Hämer, diretora acadêmica da instituição, o modelo busca antecipar a transição entre formação e atuação profissional. “O aluno da Hayek não se prepara para o mercado depois de formado. Ele faz parte dele desde a graduação. A aprendizagem baseada em projetos coloca estudantes diante de problemas reais de organizações reais, com dinâmicas de tomada de decisão corporativa”, afirma Hannah.

A formação internacional é estruturada por meio do American College, programa de dupla diplomação Brasil–Estados Unidos, no qual os estudantes cursam os dois primeiros anos no Brasil e os dois últimos em universidades parceiras americanas. Durante a etapa brasileira, as aulas são ministradas integralmente em inglês. A instituição também desenvolveu tecnologia proprietária, o Haybot, que permite a participação remota de docentes internacionais em tempo real nas aulas presenciais em Brasília.

A consistência do reconhecimento internacional da Hayek vem se construindo ao longo dos últimos três anos. Em 2024, a faculdade alcançou a 8ª posição mundial em Mobilidade e Abertura Estudantil, uma das marcas mais altas alcançadas pela instituição no ranking. Em 2025, manteve presença em categorias estratégicas. Em 2026, consolida liderança nacional em Impacto Social e Gestão Custo-Eficiente, demonstrando que o modelo institucional gera resultados mensuráveis em dimensões distintas da inovação universitária.

Sobre a Hayek Global College

A Hayek Global College é uma faculdade internacional sediada em Brasília, com foco em formação acadêmica conectada às demandas do mercado de trabalho global. A instituição oferece graduações com metodologia internacional, ensino integral em inglês durante a etapa brasileira e programas de dupla diplomação com universidades nos Estados Unidos. Reconhecida pelo World University Ranking for Innovation (WURI) por três anos consecutivos, a Hayek figura entre as instituições brasileiras com maior reconhecimento internacional em métricas de inovação aplicada e impacto social.

Mais informações: www.hayekcollege.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Fonte oficial do ranking: www.wuri.world