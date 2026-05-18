Exame Toxicológico tem papel fundamental no Maio Amarelo

A campanha Maio Amarelo deste ano tem como tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas” e coloca em evidência a responsabilidade coletiva na prevenção de acidentes. Em um cenário em que milhões de brasileiros compartilham diariamente ruas, avenidas e rodovias, o debate sobre comportamento e segurança nas vias segue como prioridade.

Criado em 2014, o movimento tem como objetivo reduzir sinistros e mortes no trânsito. No Brasil, os dados reforçam a necessidade de ações contínuas. Em 2024, foram registradas 37.150 mortes nas vias do país, o que representa uma vida perdida a cada 15 minutos, segundo dados do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV).

Entre os fatores mais recorrentes nos acidentes estão diversas falhas humanas, como desatenção, desrespeito à sinalização, excesso de velocidade e condução sob efeito de álcool. Um levantamento do Atlas da Acidentalidade do Transporte Brasileiro aponta que, em 2020, foram registrados 63.447 acidentes. “O número é inferior aos acidentes registrados em 2019, mas ainda é alarmante e indica a persistência do problema”, sinaliza a diretora de marketing da LABEST, Camille Lages.

Nesse contexto, políticas públicas voltadas ao controle e à prevenção ganham destaque, como a obrigatoriedade do exame toxicológico para motoristas. Implementada pela Lei nº 13.103/2015 e ampliada por legislações posteriores, a medida tem impacto direto na segurança nas vias.

Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicam que, entre 2015 e 2017, após a adoção do exame toxicológico para as categorias C, D e E, os acidentes com caminhões caíram 34% e com ônibus 45% nas rodovias federais. Já um levantamento de 2019 apontou redução de 60% no uso de substâncias psicoativas entre motoristas profissionais.

Além disso, enquanto a Lei Seca identificou 29.605 motoristas profissionais por consumo de álcool desde sua vigência, o exame toxicológico registrou em sete anos 188.873 resultados positivos para substâncias psicoativas, com predominância de cocaína, evidenciando seu alcance na detecção.

A política, inicialmente voltada às categorias C, D e E, foi recentemente ampliada para incluir também condutores das categorias A e B que forem iniciar o processo da primeira habilitação, o que amplia o monitoramento e a prevenção desde o início da vida no trânsito.

Para a LABEST, empresa especializada em exames toxicológicos de larga janela de detecção, a medida representa um avanço na segurança pública. “O exame toxicológico atua como instrumento de prevenção ao identificar o uso de substâncias que comprometem a condução. Sua ampliação para novas categorias reforça condições para um trânsito mais seguro”, afirma o CEO da LABEST, Leandro Dizotti.

A diretora de marketing da empresa destaca ainda a relação entre a conscientização da campanha do mês de maio e as políticas públicas existentes: “O Maio Amarelo chama atenção para o comportamento no trânsito. O exame toxicológico complementa esse movimento ao oferecer um mecanismo de controle e redução de riscos”, diz.

Os acidentes em rodovias federais seguem como uma das principais preocupações no país, especialmente pelo número de vítimas fatais e feridos graves.

Diante desse cenário, a LABEST reforça que a redução de acidentes passa por um conjunto de medidas que inclui fiscalização, educação e adesão a políticas públicas. A combinação entre atitudes individuais, como respeito às leis, manutenção do veículo e dirigir com atenção, e instrumentos de controle, como o exame toxicológico, compõe uma estratégia voltada à preservação de vidas.

Sobre a LABEST

Nascida em 2015, como LABET, a LABEST é uma empresa de soluções inteligentes de trânsito que atua em todo o Brasil. Com mais de 6 milhões de motoristas e 30 mil empresas atendidas, a missão da empresa de promover a segurança nas vias do país e, com isso, ajudar a salvar cada vez mais vidas no trânsito está presente em todos os serviços prestados: Exame Toxicológico CNH e CLT, Consulta Veicular, Comunicação de Venda Eletrônica, Parcelamento de Multas e Débitos Veiculares e Cursos de Reciclagem, Formação e Atualização para Motoristas.

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