Telefónica Germany Migra Serviços de Voz 4G/5G dos Primeiros 100 mil Clientes para Mavenir Cloud-Native IMS Technology

RICHARDSON, Texas, May 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, empresa de software que cria redes móveis Cloud-Native, AI-by-design, anunciou hoje que a Telefónica Germany concluiu a migração dos primeiros 100 mil clientes móveis para serviços de voz 4G/5G na solução IMS nativa na nuvem da Mavenir criada na Amazon Web Services (AWS) Cloud. A Telefónica Germany é a primeira operadora de telefonia móvel da Europa a implantar esse recurso com assinantes em produção em uma nuvem pública. O marco da migração foi alcançado no primeiro trimestre de 2026 como parte de um projeto de transformação plurianual que abrange redes IMS fixas e móveis.

Com a extensão plurianual do contrato com a Telefónica Germany anunciada em fevereiro de 2025, a Mavenir deu início à uma extensa validação em laboratório, antes de migrar os serviços de voz 4G/5G da operadora na Alemanha do vIMS (IMS virtualizado) da Mavenir para a plataforma IMS nativa da nuvem da Mavenir. As duas empresas estão desenvolvendo uma estrutura abrangente de automação que deverá agilizar as operações e acelerar a entrega de novos recursos e atualizações. Em 2026 a Mavenir espera migrar os primeiros milhões de clientes móveis para a nova solução em execução no AWS Cloud. A conclusão da migração está prevista para o próximo ano, com todos os sites definidos para serem implantados com automação.

Matthias Sauder, líder de Tecnologia e Conectividade Unificada da Telefónica Germany, comentou: “Esta é uma etapa fundamental da transição da nossa rede principal e cargas de trabalho de telecomunicações para a infraestrutura de nuvem pública. A estratégia de nuvem da Telefónica Germany tem por base nossa firme convicção na nossa agilidade, transparência e automação avançada, e essa migração dos nossos serviços de voz móvel para a solução IMS nativa da nuvem da Mavenir reflete nossa visão progressiva de ir além dos modelos de rede tradicionais. A Mavenir tem sido uma parceira confiável e comprovada na prestação de serviços da melhor qualidade prontos para o futuro. Estamos preparados para impulsionar a próxima fase da evolução conjunta da nossa rede – revelando novos níveis de eficiência e inovação e criando novo valor para os nossos clientes e para todas as nossas operações.”

Brandon Larson, Vice-Presidente Sênior e Gerente Geral de Nuvem, IA e Estratégia de Negócios IMS da Mavenir, disse: “Dividimos essa conquista com a Telefónica Germany, por elevar os primeiros 100.000 clientes para serviços de voz 4G/5G na nossa solução IMS que funciona perfeitamente na AWS. As operadoras com visão de futuro estão adotando tecnologias de nuvem para se preparar para um futuro totalmente automatizado e nativo da IA, e essa transição demonstra a clara liderança da Telefónica Germany nessa jornada. O IMS nativo da nuvem da Mavenir fornece a base para a modernização e preparo dos serviços de voz móvel para o futuro, viabilizando novos níveis de agilidade e, ao mesmo tempo, revelando a inovação impulsionada pela IA e novas oportunidades de monetização para o futuro. O marco de hoje é um passo importante na realização da mudança estratégica da Telefónica Germany para tecnologias nativas da nuvem e uma validação da sua confiança contínua na Mavenir como parceira para a próxima era de cloudificação e automação de redes.”

A plataforma IMS em escala web nativa em nuvem da Mavenir oferece uma tecnologia fundamental para redes móveis da próxima geração, com suporte para Voice Over LTE (VoLTE) e Voice Over New Radio (VoNR) em um núcleo IMS comum, facilitando a continuidade integral da voz entre 4G e 5G e além. Projetados para execução em qualquer nuvem pública, privada ou híbrida, os serviços Mavenir IMS são implantados como microsserviços sem estado e em contêineres, criados especificamente para ambientes de nuvem totalmente automatizados – capacitando as operadoras a acelerar a inovação e introduzir novos serviços em escala e com agilidade.

Sobre a Mavenir

A Mavenir habilita redes inteligentes, automatizadas e programáveis por meio do desenvolvimento de soluções de software de IA por design, nativas da nuvem, para operadoras de telefonia móvel. A profunda experiência com domínio de telecomunicações da empresa foi comprovada por meio de implantações com mais de 300 operadoras em todo o mundo em mais de 120 países, que juntas atendem mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. A Mavenir combina sua profunda experiência em telecomunicações com a experiência em nuvem e TI, e conjuntos de habilidades em ciência de dados essenciais para resolver desafios reais dos clientes. Suas soluções de software comprovadas são IA por design, oferecendo o futuro nativo da IA e a evolução das operadoras para TechCos. Para mais informações, visite www.mavenir.com

Contato com a Mídia

Contatos de RP da Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9721695)