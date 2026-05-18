Bio Extratus mira expansão nos supermercados

O Grupo Bio Extratus chega à APAS SHOW 2026 com foco em expansão, fortalecimento do canal supermercadista e apresentação de novidades alinhadas ao novo comportamento do consumidor de beleza. Durante a feira, que acontece entre os dias 18 e 21 de maio, em São Paulo, a empresa apresentará as marcas Bio Extratus e Chikas com lançamentos, ativações interativas, presença de influenciadores e anúncios estratégicos para o futuro da companhia.

A participação na maior feira supermercadista das Américas integra o plano de crescimento do grupo para fortalecer parcerias comerciais e ampliar sua presença no canal alimentar, considerado estratégico para os negócios da empresa, especialmente em cidades de pequeno e médio porte. O Grupo Bio Extratus possui ampla capilaridade no mercado brasileiro e forte presença nos canais de perfumaria, farma e alimentar.

Entre os destaques da feira estará a celebração dos 35 anos da Bio Extratus, além do anúncio da nova unidade fabril da empresa, prevista para ser inaugurada entre junho e julho deste ano. O novo parque industrial deverá elevar a capacidade produtiva inicial para mais de 3 milhões de unidades por mês, com potencial de expansão futura por meio da incorporação de novas tecnologias e equipamentos.

A empresa informa que o investimento na nova fábrica representa um passo estratégico para acelerar sua capacidade de inovação, ampliar competitividade e atender à crescente demanda do mercado brasileiro de beleza.



Novidades da linha Be.Use



Na APAS SHOW, a Bio Extratus apresenta três novos itens da linha Be.Use, voltada para acabamento e finalização capilar:

Stick Antifrizz

Perfume Capilar em aerossol

Modelador Disciplinante



Com os lançamentos, a família Be.Use passa a contar com dez produtos dedicados ao acabamento dos fios.

O Stick Antifrizz aposta em um formato em bastão que facilita a aplicação e oferece controle de frizz aliado ao tratamento dos fios, graças à combinação de ceras e óleos vegetais.

Já o Perfume Capilar combina fragrância sofisticada, brilho e neutralização de odores, enquanto o Modelador Disciplinante assegura fixação com movimento natural, brilho acetinado e controle sem pesar os cabelos.

Segundo a empresa, os lançamentos refletem a demanda atual por produtos multifuncionais, práticos e alinhados ao estilo de vida contemporâneo do consumidor.

Parte dos produtos já está disponível no mercado nacional. Os itens Stick Antifrizz, Perfume Capilar e Shampoo a Seco chegam às lojas a partir de junho.



Chikas aposta em definição e performance para cabelos cacheados



A marca Chikas também aproveita a APAS SHOW para ampliar o portfólio da linha Combinación com dois novos produtos:

Modela & Fixa

Memorizador de Cachos



A expectativa da marca é que o Memorizador de Cachos se torne o produto destaque da linha, atendendo consumidores que buscam definição, identidade e conexão com as tendências atuais de valorização dos cabelos naturais.

Os produtos começam a chegar ao varejo a partir de 15 de maio.



Ativações e influenciadores no estande



O estande do Grupo Bio Extratus contará com uma série de experiências voltadas ao público visitante. Entre as ativações está o espaço “Camarim Be.Use”, onde consumidores poderão experimentar os produtos da linha com atendimento do cabeleireiro e visagista Tony Morais.

A programação também inclui participações de influenciadores e criadores de conteúdo como Mago dos Cabelos, Carol Babadeira, Fernanda Chaves, Andy Rodrigues, Lucas Rodrigues e Fernanda Dalben.

Além disso, especialistas em análise capilar estarão disponíveis para atendimentos técnicos e orientações personalizadas sobre cuidados com os fios e escolha de produtos.



Crescimento e sustentabilidade no centro da estratégia



A Bio Extratus projeta crescimento de 20% em 2026, impulsionado pela expansão industrial e pelos investimentos em inovação, lançamentos e comunicação das marcas.

A companhia reforça que sustentabilidade e responsabilidade social seguem como pilares estruturais do negócio. Entre as iniciativas destacadas estão o plantio de mais de 35 mil árvores, geração de energia fotovoltaica, reaproveitamento de materiais, reciclagem de resíduos, tratamento integral de efluentes e programas de inclusão social e educação continuada.

Desde 2005, a Fundação Bio Extratus mantém projetos sociais voltados ao desenvolvimento comunitário, como a Bateria Colibri, iniciativa cultural que atualmente reúne cerca de 80 participantes de diferentes idades.

As comemorações dos 35 anos da empresa continuarão ao longo de 2026 com participações em feiras, ações de relacionamento, convenções e ativações especiais em todo o país.

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Serviço:



Evento: APAS SHOW 2026

Endereço: Pavilhão Azul - Rua D8 - Estande 178

Data: 18 a 21 de maio de 2026

Local: São Paulo Expo – São Paulo (SP)