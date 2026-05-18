Futurionex obtém certificação FSP na Nova Zelândia e estrutura de operação regulatória fica ainda mais definida

DENVER, May 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- As iniciativas da Futurionex para consolidar a certificação FSP na Nova Zelândia vêm despertando grande interesse do mercado. Diferente do foco inicial na "obtenção da licença", o que chama atenção agora é a capacidade sistêmica por trás desse avanço. Para uma plataforma de ativos digitais, o que sustenta a internacionalização não se resume à liquidez ou eficiência de matching, mas envolve um arcabouço de conformidade robusto, com identificação de clientes, controle operacional, registro de informações, mecanismos de auditoria e rigor na execução, de forma estável, aplicável e rastreável.

Segundo informações oficiais da Nova Zelândia, entidades que oferecem serviços financeiros no país devem se registrar no Financial Service Providers Register (FSPR); serviços relacionados a criptoativos também precisam cumprir exigências de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, além das normas de comércio justo. Isso mostra que a certificação FSP vai além de um selo regional: reforça o compromisso da Futurionex em incorporar requisitos regulatórios às rotinas operacionais do dia a dia.

Do ponto de vista do mercado, um arcabouço de compliance eficaz se reflete em aspectos práticos: processos claros de identificação e segmentação de clientes, padronização dos fluxos de aprovação e arquivamento, capacidade de identificar transações atípicas e contas de risco elevado, e definição precisa das atribuições internas. Só quando essas etapas operam de forma integrada é que certificações se traduzem em maior qualidade percebida e projeções mais estáveis.

Neste contexto, o avanço da Futurionex representa uma manifestação concreta do amadurecimento de seu arcabouço de compliance. O fortalecimento das políticas de identificação de clientes, gestão de processos internos, padrões de arquivamento, fluxos de auditoria e disciplina operacional torna as regras da plataforma mais claras em operações transfronteiriças, reforçando a percepção do mercado quanto à capacidade de controlar riscos, manter transparência e oferecer continuidade sustentável nos serviços.

No estágio atual de institucionalização do setor de ativos digitais, a competição entre plataformas deixou de ser apenas de produto ou volume, tornando-se cada vez mais acirrada em capacidade institucional e excelência operacional. Ao conquistar a certificação FSP na Nova Zelândia, a Futurionex demonstra a escolha por internalizar padrões regulatórios nos processos cotidianos e construir uma base sólida para o negócio. Essa evolução, da "obtenção da licença" para o "aperfeiçoamento contínuo do arcabouço de compliance", fortalece os fundamentos para a internacionalização da plataforma.

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David Lee

DavidLee@futurionex.org

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9722026)