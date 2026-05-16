Empoderamento da Arbitragem Comercial Internacional: Comissão de Arbitragem de Guangzhou Abre Inscrições Globais para Painel de Árbitros

GUANGZHOU, China, May 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Comissão de Arbitragem de Guangzhou (GZAC) abriu inscrições globais para seu painel de árbitros, em busca de profissionais com experiência em resolução alternativa de disputas (ADR) transfronteiriças para áreas, entre outras, mas não limitadas a direito, comércio internacional e commerce.

O processo de inscrição é realizado totalmente online na plataforma oficial de inscrição https://zcyselect.gziac.cn, até o dia 15 de junho de 2026. Será dada prioridade a profissionais com vasta experiência em assuntos jurídicos e comerciais, questões marítimas e de direito marítimo, ciência e tecnologia e ADR. A Comissão está particularmente interessada em candidatos com qualificações para várias jurisdições, com reconhecido prestígio profissional, vasta experiência em processos arbitrais transfronteiriços, e proficiência em pelo menos um dos seguintes idiomas: Inglês, francês, espanhol, árabe, russo ou italiano. De acordo com o Regulamento sobre a Criação do Centro Internacional de Arbitragem Comercial de Guangzhou, que entrou em vigor em maio de 2026, o GZAC irá estabelecer um sistema de remuneração internacionalmente competitivo para árbitros, oferecendo aos árbitros estrangeiros uma compensação orientada pelo mercado, alinhada à sua experiência e contribuições profissionais.

De acordo com a Pesquisa de Arbitragem Internacional de 2025, Guangzhou foi classificada entre as sedes de arbitragem mais preferidas do mundo, enquanto a regra de arbitragem GZAC foi reconhecida como uma das regras de arbitragem mais amplamente utilizadas no mundo. A Comissão tratou de casos envolvendo partes de 67 países e jurisdições, abrangendo comércio internacional, investimento transfronteiriço, propriedade intelectual e disputas marítimas e comerciais. Suas sentenças arbitrais foram reconhecidas e executadas por tribunais em várias jurisdições, incluindo nos Estados Unidos e na Malásia.

O Conselho Decisório do GZAC é composto por membros de seis jurisdições, com profissionais e experts jurídicos proeminentes de jurisdições representativas de direito civil e common law, países parceiros da Iniciativa do Cinturão e Rota, Estados-membros do BRICS, Região Administrativa Especial de Hong Kong e da China continental. Seu corpo executivo é liderado pelo professor Mark Feldman, um expert americano, o primeiro estrangeiro a ser nomeado para liderar o corpo executivo de uma instituição de arbitragem chinesa.

O processo de arbitragem do GZAC opera totalmente online. Seus padrões recomendados para arbitragem online - inéditos no mundo - foram endossados por 102 instituições e organizações de arbitragem no exterior. Além disso, a Comissão estabeleceu a Plataforma de Resolução de Disputas Online da APEC (Plataforma ODR da APEC) e lançou o Centro de Audiência de Londres no Centro Internacional de Resolução de Disputas (IDRC) no Reino Unido. Esta iniciativa é pioneira com modelo de arbitragem de referência. Seu primeiro caso teve Guangzhou como sede da arbitragem e Londres como local da audiência, com todo o processo conduzido online.

Em 2025, o GZAC aceitou um número recorde de 27.000 disputas, com um valor total de RMB 92,1 bilhões. A pauta internacional da Comissão abrangeu 877 casos relacionados ao exterior com um valor agregado de RMB 12,3 bilhões. Com árbitros estrangeiros envolvidos em 610 desses processos, o GZAC continua a solidificar sua posição de principal sede da China para disputas internacionais por volume de casos relacionados ao exterior.

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Fonte: Guangzhou Arbitration Commission

Contatos para a Mídia somente: Contato: Ms. Liu, Tel.: 86-10-63074558

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9721691)