Unicharm entra no Brasil, o terceiro maior mercado de produtos para animais de estimação do mundo, por meio da aquisição da Nutrire

A Unicharm Corporation (TÓQUIO: 8113) anuncia a decisão de adquirir 100% da Nutrire Indústria de Alimentos Ltda. (“Nutrire”), fabricante brasileira de alimentos para animais de estimação. Essa aquisição marca a entrada em grande escala da Unicharm no Brasil, o terceiro maior mercado de cuidados com animais de estimação do mundo, e visa acelerar um crescimento transformador.

Trajetória

A Unicharm lançou seu negócio de cuidados com animais de estimação em 1986, oferecendo cuidados completos, da nutrição ao gerenciamento de resíduos. Por meio dessas iniciativas, buscamos concretizar uma “Sociedade Coesa”, na qual animais de estimação, seus donos e até mesmo quem não tem animais possam conviver em harmonia.

No âmbito de seu 13º Plano de Gestão de Médio Prazo, “Projeto Renascimento” (2026–2030), a Unicharm define bem-estar e cuidados com animais de estimação como principais motores de crescimento. Espera-se que o mercado brasileiro cresça mais de 10% ao ano, impulsionado pela expansão econômica e pela tendência de “humanização dos animais de estimação”.

Com a aquisição da Nutrire, que possui uma base de produção de alta qualidade e uma extensa rede de exportação, a Unicharm unirá sua infraestrutura às capacidades de marketing e P&D da Nutrire para se expandir pela América Central e do Sul.

Visão geral da Nutrire

Fundada em 2001, a Nutrire gerencia todo o processo, desde a seleção da matéria-prima até a fabricação e as vendas. A empresa fornece alimentos premium para animais de estimação, utilizando tecnologia de ponta, e mantém uma ampla rede de exportação focada em países vizinhos.

Sobre a Unicharm

Sob a Essência da Marca Corporativa “Love Your Possibilities”, a Unicharm busca concretizar uma “Sociedade Coesa”, na qual todos possam ser independentes e solidários. Atuando em mais de 80 países e regiões ao redor do mundo, a empresa oferece soluções inovadoras para cuidados infantis, cuidados femininos, bem-estar e cuidados para pets.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260515367971/pt/

Para informações adicionais

Unicharm Corporation, Divisão de Comunicação de Marketing Global, Departamento de Relações Públicas Love Your Possibilities

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

E-mail: brand-pr@unicharm.com