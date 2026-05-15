Logística farmacêutica amplia exigências regulatórias 2026

A logística farmacêutica segue entre os segmentos mais sensíveis do transporte e armazenagem no Brasil. Questões relacionadas à integridade térmica, rastreabilidade e controle operacional continuam entre os principais pontos de atenção para empresas do setor em 2026.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), normas como a RDC 430 reforçam exigências relacionadas ao transporte, armazenagem e monitoramento de medicamentos ao longo da cadeia logística.

A KENKO, especializada em logística farmacêutica, avalia que a revisão contínua dos processos operacionais se tornou indispensável para garantir conformidade regulatória.

Para a Kenko, rastreabilidade e monitoramento contínuo ganharam papel estratégico.

“O setor exige controle rigoroso das condições ambientais e visibilidade operacional constante para garantir segurança e conformidade regulatória”, afirma.

Segundo a empresa, auditorias, sensores inteligentes e análise de dados vêm ampliando a previsibilidade das operações farmacêuticas.

“As exigências sanitárias estão mais rigorosas e demandam integração entre tecnologia, processos e gestão operacional”, explica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dados da IQVIA Brasil apontam crescimento contínuo do mercado farmacêutico brasileiro, ampliando também a demanda por operações logísticas especializadas.