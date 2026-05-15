Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Logística farmacêutica amplia exigências regulatórias 2026

Questões relacionadas à integridade térmica, rastreabilidade e controle operacional continuam entre os principais pontos de atenção para empresas do setor em 2026.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
15/05/2026 18:26

compartilhe

SIGA
×
Logística farmacêutica amplia exigências regulatórias 2026
Logística farmacêutica amplia exigências regulatórias 2026 crédito: DINO

A logística farmacêutica segue entre os segmentos mais sensíveis do transporte e armazenagem no Brasil. Questões relacionadas à integridade térmica, rastreabilidade e controle operacional continuam entre os principais pontos de atenção para empresas do setor em 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), normas como a RDC 430 reforçam exigências relacionadas ao transporte, armazenagem e monitoramento de medicamentos ao longo da cadeia logística.

A KENKO, especializada em logística farmacêutica, avalia que a revisão contínua dos processos operacionais se tornou indispensável para garantir conformidade regulatória.

Para a Kenko, rastreabilidade e monitoramento contínuo ganharam papel estratégico.
“O setor exige controle rigoroso das condições ambientais e visibilidade operacional constante para garantir segurança e conformidade regulatória”, afirma.

Segundo a empresa, auditorias, sensores inteligentes e análise de dados vêm ampliando a previsibilidade das operações farmacêuticas.
“As exigências sanitárias estão mais rigorosas e demandam integração entre tecnologia, processos e gestão operacional”, explica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dados da IQVIA Brasil apontam crescimento contínuo do mercado farmacêutico brasileiro, ampliando também a demanda por operações logísticas especializadas.



Website: https://www.linkedin.com/company/cragea---companhia-regional-de-armazens-gerais-e-entrepostos-aduaneiros/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay