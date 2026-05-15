Temperatta entra no varejo on-line e projeta dobrar receita

A Temperatta, indústria mineira especializada em temperos, condimentos e soluções para supermercadistas, anuncia uma expansão estratégica no comércio digital: desde abril de 2026, as vendas on-line no varejo (B2C) estão disponíveis na plataforma Mercado Livre, em modalidade full, viabilizando ao cliente uma entrega rápida que, dependendo da região, pode ser feita no mesmo dia da compra.

Até o momento, as operações digitais da empresa se concentravam exclusivamente no atacado, por meio de seu site próprio, mas essa nova frente — combinada ao escoamento B2B e ao atacado tradicional — procura revolucionar os números da companhia.

De acordo com as projeções, as estratégias integradas devem representar inicialmente 10% do faturamento da indústria, evoluindo para 50% a 60% em 12 meses. “Com o marketplace, pretendemos trabalhar com uma projeção de 20% nos primeiros três meses do faturamento atual, alcançando ao longo de 12 meses entre 60% e 70% da receita de hoje”, explica Fernando Seabra, CEO da Temperatta. Somadas todas as frentes, a Temperatta visa superar de 110% a 120% do faturamento atual — o equivalente a duas vezes o valor registrado hoje.

O anúncio coincide com a celebração dos 11 anos da empresa, completados em abril de 2026. Em pouco mais de uma década, a Temperatta multiplicou seu tamanho por 20 vezes. Enquanto o segmento registrou retração de 7% em 2025, a companhia cresceu 27,5% em faturamento, produtividade e volume de lojas.

Para Fernando Seabra, esse crescimento se deve à gestão da empresa e à adaptação completa às necessidades do supermercadista, que é o cliente final, sempre acompanhando o crescimento do setor no estado de Minas Gerais.

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Com sede em Vespasiano (MG), a Temperatta reforça seu compromisso com o mercado mineiro, onde o setor supermercadista segue em expansão, e agora leva soluções para um público ainda mais amplo via e-commerce. “Vender de forma prática e descomplicada já é uma tendência que veio para ficar e, assim como grandes players do mercado, a Temperatta aposta alto na inovação”, completa Seabra.