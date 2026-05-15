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Supply chain global amplia foco em resiliência e novas rotas

As cadeias globais de suprimentos seguem em transformação em 2026, impulsionadas por mudanças geopolíticas, oscilações econômicas e revisão das estratégias de produção e distribuição internacional.

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15/05/2026 18:13

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Supply chain global amplia foco em resiliência e novas rotas
Supply chain global amplia foco em resiliência e novas rotas crédito: DINO

As cadeias globais de suprimentos seguem em transformação em 2026, impulsionadas por mudanças geopolíticas, oscilações econômicas e revisão das estratégias de produção e distribuição internacional. Empresas podem ampliar a diversificação de rotas e fornecedores para reduzir riscos operacionais.

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Relatórios da UNCTAD apontam que mudanças em corredores marítimos, custos logísticos e tensões comerciais seguem impactando o fluxo global de mercadorias e a previsibilidade das operações internacionais.

Segundo a PLEX Logistics, especializada em logística internacional, o conceito de supply chain resiliente ganhou protagonismo nos últimos anos e flexibilidade operacional se tornou diferencial competitivo.
“As empresas passaram a trabalhar com mais cenários alternativos e planejamento preventivo para reduzir exposição a interrupções logísticas”, afirma.

A empresa destaca que integração multimodal e monitoramento contínuo devem ganhar ainda mais espaço em 2026.
“A logística internacional opera hoje em um ambiente mais dinâmico. Capacidade de adaptação se tornou essencial para manter competitividade”, explica.

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Segundo o DHL Global Connectedness Report, o comércio internacional segue em expansão, mas com redistribuição dos fluxos produtivos e maior regionalização das cadeias de suprimentos.



Website: https://www.linkedin.com/company/plex-international-logistics/

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