Supply chain global amplia foco em resiliência e novas rotas

As cadeias globais de suprimentos seguem em transformação em 2026, impulsionadas por mudanças geopolíticas, oscilações econômicas e revisão das estratégias de produção e distribuição internacional. Empresas podem ampliar a diversificação de rotas e fornecedores para reduzir riscos operacionais.

Relatórios da UNCTAD apontam que mudanças em corredores marítimos, custos logísticos e tensões comerciais seguem impactando o fluxo global de mercadorias e a previsibilidade das operações internacionais.

Segundo a PLEX Logistics, especializada em logística internacional, o conceito de supply chain resiliente ganhou protagonismo nos últimos anos e flexibilidade operacional se tornou diferencial competitivo.

“As empresas passaram a trabalhar com mais cenários alternativos e planejamento preventivo para reduzir exposição a interrupções logísticas”, afirma.

A empresa destaca que integração multimodal e monitoramento contínuo devem ganhar ainda mais espaço em 2026.

“A logística internacional opera hoje em um ambiente mais dinâmico. Capacidade de adaptação se tornou essencial para manter competitividade”, explica.

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Segundo o DHL Global Connectedness Report, o comércio internacional segue em expansão, mas com redistribuição dos fluxos produtivos e maior regionalização das cadeias de suprimentos.