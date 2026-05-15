Segurança logística amplia investimentos tecnológicos

A evolução tecnológica das cadeias logísticas tem impulsionado investimentos em soluções de segurança, rastreabilidade e monitoramento. Empresas dos setores de transporte, armazenagem e comércio exterior vêm ampliando a adoção de plataformas integradas para reduzir vulnerabilidades operacionais e fortalecer a gestão da cadeia de custódia.

Segundo o Plano Nacional de Logística 2035, a modernização da infraestrutura logística brasileira depende também da ampliação da integração tecnológica e da digitalização das operações.

A Fractal, especializada em segurança tecnológica aplicada à logística, avalia que sensores inteligentes, interoperabilidade entre sistemas e análise de dados passaram a ocupar papel estratégico nas operações.

Para José Roberto Mesquita, diretor executivo da empresa, a segurança logística está diretamente ligada à visibilidade operacional.

“As operações estão cada vez mais conectadas. A integração entre rastreabilidade, monitoramento e análise de eventos fortalece a capacidade de prevenção e resposta”, afirma.

Segundo a empresa, a tendência é de crescimento das soluções integradas de cadeia de custódia em 2026.

“A tecnologia permite ampliar controle operacional sem comprometer fluidez logística. Hoje, segurança depende de informação confiável”, explica Mesquita.

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Dados da Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL) indicam crescimento dos investimentos em digitalização e automação no setor logístico brasileiro.