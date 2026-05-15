Etanol evolui na geração com motores mais eficientes

Tradicionalmente associado ao setor automotivo, o etanol passa agora a ser testado em aplicações estacionárias. Motores a etanol ganham espaço também na geração de energia elétrica, como geradores de eletricidade, reforçando seu potencial como alternativa mais limpa para sistemas de backup e para a diversificação da matriz energética nacional.

Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA) esse movimento ocorre em meio à busca por fontes energéticas com menor intensidade de emissões e maior segurança de abastecimento. Os combustíveis renováveis ganham importância por contribuírem para a redução de gases de efeito estufa (GEE) em setores de difícil eletrificação, além de ampliarem oportunidades de desenvolvimento econômico e segurança energética.

O relatório Implementation of bioenergy in Brazil – 2024 update da IEA, informa que o etanol ocupa há décadas posição relevante na matriz energética brasileira, que ajudou a consolidar o país como uma das principais referências em biocombustíveis. Essa base produtiva e institucional criou condições favoráveis para a expansão de novas aplicações energéticas do etanol, inclusive em tecnologias associadas à transição energética.

No campo tecnológico, o bioetanol não se comporta como outros combustíveis. Assim, quando o motor usa sistemas eletrônicos para dosar melhor o combustível e ajustar com precisão o instante da ignição, o etanol consegue trabalhar de maneira mais adequada, com impactos positivos sobre eficiência e emissões, maior estabilidade de funcionamento e melhor controle do conjunto gerador.

Etanol: da experiência automotiva ao uso estacionário em geradores de energia

Fabiano Lovato Trindade, gerente geral da unidade de gás da Leão Energia com trajetória no mercado brasileiro de energias renováveis, esclarece que “o avanço dos motores a etanol para aplicações estacionárias em geradores de emergência, sistemas distribuídos e unidades de backup tradicionalmente movidos a diesel encontram no etanol uma alternativa tecnicamente viável e ambientalmente coerente. Não se trata de modismo verde, mas de uma evolução concreta da engenharia nacional e da maturidade do setor sucroenergético”.

Vantagens estratégicas do etanol para o Brasil em mercados mundiais de energia instáveis

Marcos Dias de Paula, pesquisador em inovação tecnológica e cidades inteligentes, com formação em consultoria em projetos pelo ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) e IA em Marketing Digital (ICDF – Taiwan) destaca que “a expansão do etanol para aplicações estacionárias e sistemas avançados de geração elétrica representa uma convergência estratégica entre sustentabilidade, inovação industrial e transformação digital da matriz energética brasileira.

Ainda segundo Marcos Dias: “o Brasil possui não apenas capacidade produtiva consolidada, mas também competências técnicas e científicas capazes de integrar inteligência artificial, automação e monitoramento inteligente aos sistemas de geração movidos a biocombustíveis. Esse movimento fortalece a soberania energética nacional e posiciona o país como protagonista em soluções energéticas de baixo carbono alinhadas às demandas globais de transição energética”.

Etanol e produção de hidrogênio renovável: a ponte para novas rotas energéticas

Outro ponto de interesse é o papel do etanol como vetor para produção de hidrogênio renovável. Por meio de processos como a reforma a vapor, o combustível pode ser convertido em hidrogênio de alta pureza, abrindo caminho para integração com células a combustível e sistemas híbridos de geração. Essa característica amplia o valor estratégico do etanol no cenário da transição energética.

O engenheiro e advogado Arnaldo Feitosa, MSc pelo Instituto de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) ratifica que “o uso do etanol como plataforma para o hidrogênio renovável muda o patamar da discussão. O biocombustível deixa de ser apenas uma solução final de uso e passa a atuar como elo entre diferentes rotas tecnológicas. Em um mundo que busca vetores energéticos limpos, armazenáveis e transportáveis, isso não é detalhe, é vantagem geopolítica pura”.

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O executivo sênior Luiz Carlos Martins, gestor global de grandes projetos de engenharia, infraestrutura e operações de fusões e aquisições (M&A) ao comentar o tema declara: “é claro que ainda existem desafios para o etanol como custo, escala, padronização tecnológica, incentivos regulatórios e aceitação de mercado que continuam sendo fatores decisivos. Mas, nenhum desses obstáculos parece intransponível. Ao contrário, são barreiras típicas de tecnologias em fase de consolidação, especialmente quando disputam espaço com modelos tradicionais já estabelecidos”.