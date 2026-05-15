STARTEEPO Invest anuncia participação de 5% na Xerox Holdings Corporation

A STARTEEPO Invest (“STARTEEPO”), um fundo de investimento alternativo focado em oportunidades de ações de empresas de capital aberto, anunciou hoje a aquisição de uma participação significativa na Xerox Holdings Corporation (“Xerox” ou a “Empresa”).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260515007577/pt/

Na data deste comunicado, a STARTEEPO e suas afiliadas detêm, em benefício próprio, 6,6 milhões de ações da Xerox (excluindo opções), representando aproximadamente 5,05% das ações ordinárias em circulação da Empresa. A STARTEEPO protocolou um Formulário 13D junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (a “SEC”), fornecendo detalhes adicionais sobre seu investimento.

Perspectiva de Investimento

A STARTEEPO acredita que a Xerox representa uma oportunidade de investimento interessante, sustentada por uma combinação de iniciativas de balanço patrimonial, melhorias operacionais contínuas e sua posição em um setor em transformação e consolidação.

Na visão da STARTEEPO, a empresa está passando por uma transição em várias etapas, focada na estabilização das receitas, na melhoria das margens e no fortalecimento de seu perfil financeiro ao longo do tempo. A STARTEEPO acredita que mesmo progressos incrementais nessas áreas podem contribuir para uma percepção de mercado mais equilibrada.

Abordagem do Acionista

A STARTEEPO pretende atuar como um acionista construtivo de longo prazo e poderá dialogar com a administração e o Conselho de Administração da Xerox sobre os negócios, a estratégia, a estrutura de capital da empresa e as oportunidades para aumentar o valor para o acionista. A empresa também poderá comunicar sua perspectiva de investimento a investidores institucionais e participantes do mercado.

František Bostl, presidente do Conselho da STARTEEPO Invest, comentou:

“Consideramos a Xerox uma oportunidade de investimento de grande valor e, atualmente, ela representa uma das maiores posições em nosso portfólio, refletindo nossa forte convicção no potencial de longo prazo da empresa. É uma honra fazer parte da história desta icônica empresa de tecnologia.”

Mais informações estão disponíveis em www.starteepo.com/xerox.

Sobre a STARTEEPO Invest

A STARTEEPO Invest é um fundo de investimento alternativo com sede em Praga, República Tcheca, focado na identificação de oportunidades de alto potencial nos mercados de ações. A empresa aplica uma abordagem de investimento fundamentalista e de longo prazo, com foco em análises rigorosas e engajamento construtivo.

Esta comunicação expressa exclusivamente a opinião da STARTEEPO e suas afiliadas, e não de terceiros. Esta comunicação tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento de investimento, recomendação ou oferta de compra ou venda de quaisquer títulos. As opiniões da STARTEEPO aqui expressas baseiam-se em informações publicamente disponíveis e em suas próprias análises. A STARTEEPO pode, a qualquer momento e sem aviso prévio, comprar, vender, reduzir, aumentar ou alterar sua posição de investimento, inclusive por motivos que podem ser inconsistentes com as opiniões expressas nesta comunicação. Investir em títulos envolve riscos significativos, incluindo a possibilidade de perda do capital investido. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Todo investidor deve realizar sua própria pesquisa e análise independente ou consultar um consultor financeiro, jurídico ou tributário licenciado antes de tomar qualquer decisão de investimento.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260515007577/pt/

Videos:

Contato para a Imprensa

Frantisek Bostl

bostl@starteepo.com

420 604 215 002

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

www.starteepo.com/en