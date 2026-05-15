Mercado de proteção de cargas integra seguros e tecnologia

A evolução das operações logísticas e o aumento da complexidade do transporte de cargas têm ampliado a integração entre seguros corporativos, rastreabilidade e tecnologia. Empresas vêm revisando estratégias de proteção logística para aumentar previsibilidade operacional e reduzir exposição financeira.

Dados do SindSeg SP mostram crescimento contínuo da demanda por seguros ligados ao transporte e à logística no Brasil. Segundo a BWIN TECH Seguros, a gestão de risco passou a ocupar posição mais estratégica nas operações logísticas e de comércio exterior.

Para Anderson Lemos, CEO da empresa, a tecnologia vem transformando o mercado de proteção de cargas.

“O seguro corporativo passou a atuar de forma mais integrada à operação logística, utilizando rastreabilidade e análise de dados para ampliar prevenção e previsibilidade”, afirma.

A empresa destaca que ferramentas de monitoramento em tempo real vêm influenciando diretamente a modelagem das apólices e os processos de mitigação de perdas.

“Quanto maior a visibilidade operacional, maior a capacidade de controle sobre riscos e tomada de decisão”, explica Lemos.

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Dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) indicam que o transporte rodoviário continua sendo responsável pela maior parte da movimentação de cargas no Brasil, ampliando a relevância da gestão integrada de risco.