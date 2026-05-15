Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Mercado de proteção de cargas integra seguros e tecnologia

A evolução das operações logísticas e o aumento da complexidade do transporte de cargas têm ampliado a integração entre seguros corporativos, rastreabilidade e tecnologia.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
15/05/2026 18:13

compartilhe

SIGA
×
Mercado de proteção de cargas integra seguros e tecnologia
Mercado de proteção de cargas integra seguros e tecnologia crédito: DINO

A evolução das operações logísticas e o aumento da complexidade do transporte de cargas têm ampliado a integração entre seguros corporativos, rastreabilidade e tecnologia. Empresas vêm revisando estratégias de proteção logística para aumentar previsibilidade operacional e reduzir exposição financeira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Dados do SindSeg SP mostram crescimento contínuo da demanda por seguros ligados ao transporte e à logística no Brasil. Segundo a BWIN TECH Seguros, a gestão de risco passou a ocupar posição mais estratégica nas operações logísticas e de comércio exterior.

Para Anderson Lemos, CEO da empresa, a tecnologia vem transformando o mercado de proteção de cargas.
“O seguro corporativo passou a atuar de forma mais integrada à operação logística, utilizando rastreabilidade e análise de dados para ampliar prevenção e previsibilidade”, afirma.

A empresa destaca que ferramentas de monitoramento em tempo real vêm influenciando diretamente a modelagem das apólices e os processos de mitigação de perdas.
“Quanto maior a visibilidade operacional, maior a capacidade de controle sobre riscos e tomada de decisão”, explica Lemos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) indicam que o transporte rodoviário continua sendo responsável pela maior parte da movimentação de cargas no Brasil, ampliando a relevância da gestão integrada de risco.



Website: https://www.linkedin.com/company/bwintechseguros/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay