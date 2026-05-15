XVIII Festival da Lagosta une sabor e música em Icapuí

Um dos eventos mais aguardados do calendário cultural do litoral cearense, o XVIII Festival da Lagosta, vai movimentar Icapuí entre os dias 28 e 31 de maio de 2026, na Praia de Redonda. Ao longo da programação, moradores e visitantes terão acesso a uma imersão na gastronomia e cultura locais, na Arena Gastronômica, que reúne empreendedores da região. O evento também contará com shows musicais, manifestações populares e a tradicional regata de jangadas, reforçando a identidade cultural e o potencial turístico do município.

Além disso, o festival vai realizar capacitação para os chefs dos restaurantes da região. Na quinta-feira, dia 28, às 8h30, haverá, na Pousada Amor a Mar, na Praia de Barreiras, a oficina de gastronomia comandada pelo chef Eduardo Eugênio, que é especialista em Ciências de Alimentos pela UECE. A atividade tem o intuito de potencializar o preparo e a criação de pratos exclusivos com lagosta a partir da valorização de costumes, temperos regionais e elementos culturais locais.

Arena Gastronômica e Feira de Economia Criativa

Na sexta-feira e no sábado, dias 29 e 30 de maio, o XVIII Festival da Lagosta terá início às 18h, na Arena Gastronômica, na Praia da Redonda, ao som da Orquestra de Sopros de Icapuí, que apresentará um repertório instrumental inspirado em clássicos da música brasileira. O espaço contará com 40 expositores distribuídos entre a gastronomia regional, reunindo pratos típicos e exclusivos à base de lagosta, e a Feira de Economia Criativa, com artesanato e produtos que valorizam os talentos e saberes da região.

Além disso, na sexta-feira (29), o chef Eduardo Eugênio comandará o Cozinha Show, preparando ao vivo uma receita especial à base de lagosta, destacando os sabores e a riqueza gastronômica de Icapuí.

Apresentações culturais e shows

Ainda na sexta-feira (29/5), a partir das 19h, haverá, no palco da Arena Gastronômica, a apresentação do Pastoril Mulheres do Mar, manifestação cultural que une teatro, dança e música em celebração às tradições populares e à identidade das comunidades litorâneas. A noite contará também com o show do Grupo Arte Brasil, interpretando música popular brasileira. E a primeira noite se encerra com a banda Os Transacionais, com um repertório vibrante e dançante, que vai animar o público até o fim da noite.

O sábado (30/5) será marcado pela diversidade cultural e por grandes atrações musicais na Praia da Redonda. A programação na Arena Gastronômica contará com um desfile de moda criativa de Icapuí, “Costurando Memórias”, que valoriza o artesanato local por meio de peças em renda, labirinto, crochê e pinturas. A iniciativa destaca o talento das artesãs e dos artesãos do município, reforçando a cultura, a identidade e a economia criativa da região, além de aproximar moradores e visitantes das tradições que compõem o patrimônio cultural de Icapuí.

Na sequência, o público poderá acompanhar o show da cantora, compositora e multi-instrumentista Andressa Pine, com um show cujo repertório transita entre o soul e o pop. A noite terá ainda a solenidade oficial do XVIII Festival da Lagosta, com a presença de autoridades, representantes do setor turístico e lideranças locais.

Logo após a cerimônia, a animação continua com a banda Os Maneiros, com o show "Forró, Raízes e Gerações", envolvendo o público na energia contagiante do forró pé de serra. No repertório, clássicos de mestres como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro, além de composições próprias. Para encerrar a noite de sábado, o artista Silvero Pereira sobe ao palco com o show “Silvero interpreta Belchior”, trazendo um repertório escolhido a dedo, com clássicos do cantor, como “A palo seco”, “Alucinação” e “Como nossos pais”, além de outras canções marcantes para o intérprete.

Regata, música e premiação

O domingo (31/5), último dia do XVIII Festival da Lagosta, será dedicado às tradições e ao modo de vida das comunidades pesqueiras. A programação começa às 8h com um café da manhã com os pescadores, que visa valorizar a história e o cotidiano das comunidades pesqueiras de Icapuí.

Pela manhã, o público poderá acompanhar a tradicional Regata de Jangadas, uma das atrações mais simbólicas do festival, reunindo pescadores e embarcações artesanais. A largada das jangadas pequenas será às 10h e das grandes, às 11h. A competição contará com a participação de 20 embarcações em cada categoria, e a premiação dos cinco primeiros colocados de cada uma delas será realizada no fim da tarde. Além disso, cada pescador participante receberá uma cesta básica patrocinada pelo Instituto Nordeste Cidadania (Inec).

A programação musical terá início às 15h, com o cantor Erick Farra, que animará o público com um repertório voltado ao forró. Além dele, a tarde terá show dos cantores Jeanzinho e Júnior Petinho, encerrando a programação musical do festival com swingueira raiz e garantindo animação do início ao fim.

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O XVIII Festival da Lagosta é uma realização do GDTur em parceria com a Prefeitura Municipal de Icapuí e o Sebrae. Apoio: Fecomércio/CE - SESC – SENAC. Apoio Institucional: Governo do Estado do Ceará, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). Patrocínio: Super Minibox, Instituto Nordeste Cidadania (Inec), Instituto Agropolos, Banco do Nordeste (BNB) e Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.