Decisão baseada em dados amplia competitividade empresarial
Pequenas e médias companhias podem investir em integração operacional, análise em tempo real e automação de processos para sustentar crescimento e aumentar eficiência.
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A transformação digital segue ampliando o uso estratégico de dados nas empresas brasileiras. Pequenas e médias companhias podem investir em integração operacional, análise em tempo real e automação de processos para sustentar crescimento e aumentar eficiência.
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Segundo levantamento da Gartner, soluções de cloud ERP continuam entre os principais investimentos corporativos relacionados à transformação digital e integração operacional.
A SB1, especializada em implementação de SAP Business One, avalia que a tomada de decisão baseada em dados passou a ocupar papel central na estratégia das empresas em expansão.
Segundo a empresa, setores como logística, indústria, healthcare e agronegócio vêm ampliando investimentos em plataformas integradas para aumentar previsibilidade operacional.
“As empresas buscam hoje mais controle, governança e capacidade de análise em tempo real. A informação passou a ser um diferencial competitivo”, afirma a SB1 em nota.
A companhia destaca que integração entre áreas financeiras, fiscais, comerciais e logísticas vem ampliando capacidade de planejamento e tomada de decisão.
“A visibilidade operacional permite decisões mais rápidas e crescimento mais sustentável”, acrescenta.
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Dados da SAP Brasil indicam crescimento da demanda por ERP em empresas de médio porte, especialmente em setores ligados a supply chain e operações reguladas.
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