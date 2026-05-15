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Decisão baseada em dados amplia competitividade empresarial

Pequenas e médias companhias podem investir em integração operacional, análise em tempo real e automação de processos para sustentar crescimento e aumentar eficiência.

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DINO
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Repórter
15/05/2026 18:01

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Decisão baseada em dados amplia competitividade empresarial
Decisão baseada em dados amplia competitividade empresarial crédito: DINO

A transformação digital segue ampliando o uso estratégico de dados nas empresas brasileiras. Pequenas e médias companhias podem investir em integração operacional, análise em tempo real e automação de processos para sustentar crescimento e aumentar eficiência.

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Segundo levantamento da Gartner, soluções de cloud ERP continuam entre os principais investimentos corporativos relacionados à transformação digital e integração operacional.

A SB1, especializada em implementação de SAP Business One, avalia que a tomada de decisão baseada em dados passou a ocupar papel central na estratégia das empresas em expansão.

Segundo a empresa, setores como logística, indústria, healthcare e agronegócio vêm ampliando investimentos em plataformas integradas para aumentar previsibilidade operacional.

“As empresas buscam hoje mais controle, governança e capacidade de análise em tempo real. A informação passou a ser um diferencial competitivo”, afirma a SB1 em nota.

A companhia destaca que integração entre áreas financeiras, fiscais, comerciais e logísticas vem ampliando capacidade de planejamento e tomada de decisão.
“A visibilidade operacional permite decisões mais rápidas e crescimento mais sustentável”, acrescenta.

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Dados da SAP Brasil indicam crescimento da demanda por ERP em empresas de médio porte, especialmente em setores ligados a supply chain e operações reguladas.



Website: https://www.linkedin.com/company/sbusinessone/

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