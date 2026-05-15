A Experian expande ecossistema de parceiros do Agent Trust com a Akamai para impulsionar o comércio confiável baseado em IA

A Experian anunciou hoje que a Akamai Technologies se juntou ao seu crescente ecossistema de parceiros, projetado para impulsionar ainda mais o comércio seguro e confiável baseado em IA por meio da estrutura Experian Agent Trust™, juntamente com a parceira Skyfire, que apoia a inovação emergente em pagamentos.

À medida que os agentes de IA começam a pesquisar, decidir e realizar transações de forma autônoma, eles introduzem um desafio fundamental para as empresas: como confiar em uma ação quando ela não é mais iniciada diretamente por um humano. Sem uma conexão verificada entre humanos e agentes de IA, o comércio autônomo introduz novos riscos de fraude, deturpação e transações não autorizadas. O Experian Agent Trust foi projetado para enfrentar esse desafio, estabelecendo identidade, responsabilidade e confiança em interações conduzidas por agentes.

“Confiança, segurança e desempenho precisam ser escaláveis ??junto com o papel crescente dos agentes de IA no comércio digital”, disse Kathleen Peters, diretora de Inovação da Experian. “O comércio conduzido por agentes não escalará sem confiança. Ao adicionar a Akamai ao nosso ecossistema de parceiros, estamos fortalecendo a infraestrutura para verificar os agentes, os humanos por trás deles e suas intenções, possibilitando transações rápidas, seguras e transparentes. Isso reflete o forte impulso em todo o nosso ecossistema, à medida que reunimos líderes em identidade, pagamentos e cibersegurança para moldar o futuro do comércio digital.”

A Akamai é líder global em cibersegurança e computação de edge. Suas capacidades fortalecem a estrutura do Experian Agent Trust, oferecendo suporte à entrega segura, controlando a atividade de bots e agentes e ajudando a proteger as transações em tempo real.

“O comércio conduzido por agentes introduz um novo conjunto de expectativas de segurança para empresas e consumidores”, disse Patrick Sullivan, diretor de Tecnologia de Estratégia de Segurança da Akamai. “Nosso trabalho com a Experian reúne inteligência de identidade e segurança de ponta para que as organizações possam interagir com agentes de IA com confiança, mantendo o desempenho e a confiabilidade em todos os pontos de contato.”

Juntas, a Experian e a Akamai ajudam as organizações a autenticar agentes de IA e a proteger melhor os ambientes de comércio digital à medida que esse novo modelo continua a evoluir.

Aprimorando o padrão KYA com o KYAPay

A Experian, a Akamai e a Skyfire são membros ativos da iniciativa KYAPay (https://kyapay.org/), uma extensão do protocolo Know Your Agent. O KYAPay introduz uma maneira padronizada de declarar a intenção do agente e permite credenciais de pagamento tokenizadas, oferecendo suporte a experiências de comércio seguras e integradas, conduzidas por agentes.

O Know Your Agent fornece aos desenvolvedores de agentes de IA um método consistente para se identificarem, identificarem as plataformas em que operam e os usuários que representam. Para as empresas, oferece uma estrutura escalável para autenticar agentes de IA e entender quem eles representam e por que estão agindo.

“Padronizar a forma como os agentes de IA declaram intenções e realizam transações é fundamental para desbloquear todo o potencial do comércio assistido por agentes”, disse Amir Sarhangi, CEO e cofundador da Skyfire. “Por meio de nossa colaboração no ecossistema de parceiros da Experian e na iniciativa KYAPay, possibilitamos pagamentos tokenizados e seguros que unificam identidade, autorização e execução em uma estrutura confiável.”

Fortalecendo a camada de confiança para o comércio com agentes

Dentro do ecossistema de parceiros da Experian, os recursos da Akamai trabalharão em conjunto com os serviços de identidade e prevenção de fraudes da Experian para oferecer suporte a uma abordagem em camadas para a confiança.

A vinculação entre humanos e agentes conectará consumidores verificados, dispositivos e agentes de IA. A Experian emitirá um token Experian Agent Trust que valida a identidade, o consentimento, a autoridade delegada e o risco da transação em tempo real. A Akamai ampliará esse modelo adicionando uma camada de segurança independente de verificação, avaliação de confiança e aplicação no edge da rede.

Essa vinculação entre humanos e agentes criará um vínculo seguro e persistente entre indivíduos verificados, seus dispositivos e os agentes de IA que atuam em seu nome, permitindo uma compreensão contínua e auditável de quem é o usuário e como o agente se comporta ao longo do tempo.

Além do tráfego de bots, a Akamai avaliará o tráfego gerado por humanos e agentes em tempo real, validando a identidade do agente, correlacionando-a com sinais comportamentais e contexto do usuário e avaliando a intenção. Ao combinar a identidade declarada com análise contínua e tomada de decisões no edge, a Akamai ajudará a garantir que apenas usuários e agentes verificados e confiáveis ??possam acessar e realizar transações com os sistemas dos comerciantes.

Essas capacidades combinadas proporcionarão um caminho mais fluido, desde as recomendações geradas por IA até as compras concluídas, com transparência e segurança mantidas durante toda a experiência.

Criado para o futuro do comércio

Os serviços de Confiança de Agentes da Experian serão independentes de plataforma e se integrarão aos sistemas de comércio e pagamento existentes. Eles serão suportados pelo Registro de Agentes da Experian, que mantém uma pontuação de confiança dinâmica para agentes de IA com vínculo humano.

Essas capacidades ampliarão a liderança da Experian em verificação de identidade e prevenção de fraudes, ajudando os clientes a evitar perdas estimadas entre 15 e 19 bilhões de dólares em fraudes a cada ano.

Para saber mais sobre o Experian Agent Trust, acesse: https://www.experian.com/agenttrust.

Sobre a Experian

A Experian é uma empresa global de dados e tecnologia, que impulsiona oportunidades para pessoas e empresas em todo o mundo. Ajudamos a redefinir as práticas de empréstimo, a detectar e prevenir fraudes, a simplificar o acesso à saúde, a fornecer soluções de marketing digital e a obter insights mais profundos sobre o mercado automotivo, tudo isso utilizando nossa combinação exclusiva de dados, análises e software. Também auxiliamos milhões de pessoas a alcançar seus objetivos financeiros e a economizar tempo e dinheiro.

Atuamos em diversos mercados, desde serviços financeiros e saúde até o setor automotivo, agronegócio, seguros e muitos outros segmentos.

Investimos em talentos e novas tecnologias avançadas para desbloquear o poder dos dados e inovar. Empresa listada no índice FTSE 100 da Bolsa de Valores de Londres (EXPN), contamos com uma equipe de 25.200 pessoas em 33 países. Nossa sede corporativa fica em Dublin, Irlanda. Saiba mais em experianplc.com.

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Michael Troncale

Relações Públicas da Experian

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