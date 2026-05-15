Autopar reúne indústria automotiva e mercado de reposição

A edição mais recente da Autopar foi realizada entre os dias 6 e 9 de maio, no Expotrade Pinhais, em Curitiba (PR), reunindo profissionais da indústria de autopeças, manutenção e tecnologia automotiva. O evento, considerado um dos principais pontos de encontro do setor na América Latina, destacou tendências do mercado de reposição automotiva, inovação industrial e conexões comerciais entre empresas nacionais e internacionais.

Com mais de duas décadas de realização, a feira ocorre a cada dois anos e reúne expositores, fornecedores e especialistas em uma área de aproximadamente 30 mil metros quadrados. A programação inclui exposição de produtos, além de palestras e workshops voltados à atualização técnica e às tendências do mercado automotivo.

A Autopar tem como foco o segmento de reposição (aftermarket), que envolve peças e serviços destinados à manutenção de veículos após a venda, abrangendo desde fabricantes até distribuidores e empresas de serviços, com o objetivo de ampliar conexões comerciais e apresentar soluções voltadas à cadeia automotiva.

Entre os destaques da edição estão empresas nacionais e internacionais que atuam em diferentes segmentos do setor, incluindo lubrificantes, componentes mecânicos, iluminação automotiva e soluções industriais. Companhias como Castrol, MWM Motores, Philips, SKF e Sieger participaram da feira, apresentando produtos e soluções voltadas ao mercado de reposição.

A programação da Autopar também contou com uma agenda ampla de palestras técnicas e painéis voltados à gestão, inovação e tendências do setor automotivo. Entre os temas abordados estiveram estratégias de vendas e posicionamento para oficinas, uso de ferramentas digitais, além de discussões sobre eficiência operacional e indicadores de desempenho.

Os conteúdos incluíram ainda temas técnicos, como diagnóstico automotivo, sistemas de direção elétrica, motores diesel e tecnologias aplicadas a veículos híbridos e elétricos. Assuntos relacionados à gestão financeira, formação de preços, fluxo de caixa e aumento de produtividade em oficinas também fizeram parte da programação.

Outro destaque foi a presença de painéis voltados à transformação do setor, com abordagens sobre digitalização de oficinas, adoção de veículos eletrificados e inovação na cadeia automotiva, além de mudanças no comportamento do consumidor. A programação incluiu ainda debates sobre temas como reforma tributária e encontros voltados à troca de experiências entre profissionais da área.

O evento reuniu diferentes perfis de participantes, incluindo mecânicos, empresários, distribuidores, técnicos e gestores do setor automotivo, ampliando o intercâmbio de informações entre os diversos elos da cadeia.

Entre os participantes, o empresário Diogo Ferraz Britto Lins esteve presente a convite da empresa chinesa NINGBO SWITECH AUTO PARTS COMPANY, da qual atua como representante no Brasil e na América do Sul, com participação no estande da companhia durante o evento.

O convite foi realizado pelo CEO da indústria chinesa, que acompanhou Ferraz durante a feira e participou de reuniões e atividades relacionadas ao mercado de reposição automotiva.

A empresa possui atuação internacional, com presença em mais de 60 países, e é especializada no desenvolvimento de componentes ligados aos sistemas de bomba d’água, arrefecimento e linhas elétricas automotivas, fornecendo peças para diferentes mercados do setor e refletindo a integração do mercado brasileiro com cadeias globais de produção.

Ferraz atua no segmento de importação e distribuição de autopeças, com operações voltadas ao mercado de reposição automotiva e relacionamento com fornecedores internacionais, incluindo vendas por meio de plataformas de comércio eletrônico. Parte da atuação envolve adaptações técnicas em componentes originalmente desenvolvidos para mercados europeus, considerando as condições climáticas brasileiras e sul-americanas.

Entre as aplicações adotadas estão substituições de determinados componentes plásticos por estruturas em alumínio, com foco em resistência térmica e durabilidade em ambientes de maior temperatura. Parte dessas adaptações é desenvolvida pela marca Gröbben, ligada às operações de Ferraz no mercado de reposição automotiva. Segundo informações do setor, países de clima tropical podem gerar maior desgaste e fadiga em determinados componentes automotivos, especialmente em sistemas submetidos a altas variações térmicas.

Segundo o empresário, a participação na feira está relacionada ao acompanhamento das movimentações do setor e à manutenção de relações comerciais. “A participação em feiras permite acompanhar tendências, conhecer novos produtos e manter o contato com fabricantes e parceiros comerciais”, afirmou.

O setor de reposição automotiva acompanha o crescimento da frota brasileira, que soma dezenas de milhões de veículos em circulação, o que amplia a demanda por manutenção, reposição de peças e serviços especializados.

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A Autopar reúne, a cada edição, milhares de profissionais em busca de atualização técnica, novos fornecedores e oportunidades de negócios no mercado automotivo. O evento concentra empresas de diferentes etapas da cadeia produtiva e promove a circulação de informações sobre lançamentos, tecnologias e práticas adotadas no setor.