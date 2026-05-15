IA transforma DNA de performance em ativo corporativo

No cenário corporativo atual, a produtividade de grandes divisões frequentemente repousa sobre os ombros de poucos indivíduos excepcionais. São profissionais que detêm o que a gestão do conhecimento classifica como conhecimento tácito: uma mistura de intuição, experiência acumulada e padrões de decisão que não constam em manuais de treinamento ou sistemas de CRM. O risco estratégico dessa dependência é evidente: quando esses talentos estão sobrecarregados, a operação desacelera; quando eles deixam a companhia, o capital intelectual se esvai.



Para Vinicius David, especialista em liderança e inteligência artificial, autor do best-seller “IA para Líderes”, a solução para esse impasse não está na substituição desses profissionais por máquinas, mas na utilização da inteligência artificial para decodificar e escalar o que os torna únicos. “Toda empresa tem um ‘John’, uma ‘Maria’ ou uma ‘Ana’. São as pessoas para quem todos ligam quando um cliente está furioso ou quando um negócio complexo trava. O desafio é que a maioria das organizações não sabe exatamente como esses profissionais operam, o que torna sua excelência impossível de ser ensinada em escala através de métodos tradicionais”, explica David.



A proposta do especialista, detalhada em uma metodologia estruturada de nove etapas, foca na clonagem da capacidade profissional. O conceito afasta-se do hype tecnológico para focar em aplicabilidade prática: transformar o comportamento de alto desempenho em um sistema digital que o restante da equipe possa utilizar para elevar sua própria performance.

A falência dos modelos tradicionais de treinamento

Historicamente, as empresas tentam replicar o sucesso de seus melhores funcionários através de vídeos, manuais e o chamado shadowing. No entanto, esses métodos falham em capturar a essência da tomada de decisão sob pressão. “Os melhores profissionais geralmente não conseguem explicar tudo o que os torna ótimos. Se você perguntar a um vendedor de elite por que ele vence, ouvirá frases como ‘eu apenas entendo o cliente’. Isso não é suficiente para ensinar ninguém”, afirma.



A inteligência artificial generativa e os modelos de linguagem avançados (LLMs) oferecem, pela primeira vez, a capacidade de sequenciar o DNA de performance. Em vez de apenas automatizar tarefas repetitivas, a tecnologia é utilizada para identificar padrões ocultos na comunicação, no julgamento e na execução de especialistas. Ao analisar e-mails, transcrições de reuniões e notas de sistemas de gestão, a IA consegue estruturar a lógica por trás de um fechamento de contrato ou de uma resolução de crise que o próprio especialista talvez não conseguisse verbalizar.

Metodologia: os nove passos para a replicação de expertise

A implementação desse modelo exige rigor metodológico para evitar a escala de comportamentos medíocres. O processo inicia-se com a seleção criteriosa (Passo 1) do indivíduo a ser replicado. O foco deve ser em performances fora da curva que geram valor desproporcional, como o gerente de contas que retém clientes críticos ou o engenheiro sênior que soluciona falhas sistêmicas em tempo recorde.



A fase seguinte envolve a observação empírica (Passo 2) e o sequenciamento do DNA de performance (Passo 3). David utiliza uma metáfora biológica para descrever o processo de leitura do “código” por trás dos resultados. “A personalidade permanece com a pessoa, mas os padrões são o que podemos capturar, estruturar e ensinar”, pontua. Isso envolve entender quais perguntas o especialista faz, quais ele evita e como ele calibra o tom de voz ou a urgência de uma resposta conforme o perfil do interlocutor.



O coração da estratégia reside na criação de um Playbook Estruturado (Passo 4), que serve como o genoma para o Clone de IA (Passo 5). Diferente de um chatbot genérico, esse clone opera sob a lógica específica do especialista. Se o “John” original prioriza custo e risco ao falar com um CFO, o clone replicará essa hierarquia de valores em suas sugestões e rascunhos.



As etapas de Treinamento, Teste, Implementação e Replicação em Escala (Passos 6, 7, 8 e 9, respectivamente) focam no refinamento. O especialista original atua como o mentor da máquina, corrigindo julgamentos e ajustando o tom até que o sistema produza resultados que ele mesmo assinaria. “O clone ganha confiança quando o especialista olha para o que foi produzido e diz: ‘sim, é exatamente assim que eu teria lidado com isso’”, detalha David.

Impacto no RH e na produtividade corporativa

A adoção dessa tecnologia redefine o papel do departamento de Recursos Humanos e da gestão de talentos. Em vez de focar apenas na retenção física do funcionário, o RH passa a focar na retenção do ativo intelectual. Quando a expertise de um profissional sênior é integrada ao fluxo de trabalho da empresa, o tempo de onboarding de novos contratados é drasticamente reduzido, pois eles passam a trabalhar ao lado de um sistema que pensa como o melhor profissional daquela função.



Do ponto de vista da produtividade, o benefício é a eliminação de gargalos. Especialistas deixam de ser consultados para questões de baixa ou média complexidade, pois o “clone” consegue resolver a base da pirâmide de problemas utilizando a lógica do expert. Isso libera o talento humano para focar em inovação e em casos de altíssima complexidade que a tecnologia ainda não consegue processar.



“O futuro da IA não é sobre ferramentas melhores, é sobre transformar suas melhores pessoas em algo que o restante da equipe possa realmente usar”, defende Vinicius David. Para as empresas, isso significa transformar o conhecimento, que antes era um risco volátil, em um ativo de propriedade da companhia, garantindo que a excelência operacional seja uma constante, independentemente da rotatividade de pessoal.

Estratégicas para a liderança

Para executivos C-level, a mensagem é de pragmatismo. A implementação da clonagem de performance não deve ser vista como um projeto de TI, mas como uma iniciativa estratégica de negócios. O sucesso depende da qualidade dos dados de entrada e do engajamento dos especialistas no processo de treinamento da IA. Sem a curadoria humana inicial, o risco é a multiplicação de respostas genéricas que não agregam valor competitivo.



À medida que a inteligência se torna uma commodity mais barata, o diferencial competitivo das organizações residirá na sua capacidade de capturar o contexto e a expertise única de seu capital humano. As empresas que vencerem com IA serão aquelas que identificarem seus “Johns”, sequenciarem seus padrões e escalarem sua excelência por toda a organização.

Sobre Vinicius David

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Vinicius David é CEO da UGROW AI, empreendedor, investidor, autor best-seller de IA para Líderes e LinkedIn Top Voice. Com mais de 15 anos de experiência internacional em tecnologia, crescimento e transformação de negócios, construiu sua carreira liderando iniciativas de alto impacto em empresas globais, incluindo atuação executiva em uma companhia Fortune 50 e experiências estratégicas no Vale do Silício.



Ao longo de sua trajetória, liderou projetos de inteligência artificial, automação e analytics aplicados a crescimento, produtividade e eficiência operacional, incluindo iniciativas que geraram mais de US$ 1 bilhão em valor por meio de IA aplicada à manutenção preditiva. Foi também CGO da Birdie AI, na Califórnia, COO da IBBX e fundador da VDX AI.



Hoje, à frente da UGROW AI, auxilia empresas e líderes a transformar IA em crescimento real, redução de custos e aumento de produtividade. Seu trabalho combina visão estratégica, execução prática e metodologias próprias, como o PATX, para apoiar organizações na adoção de IA com foco em retorno mensurável, escala e transformação do negócio.



Também atua como conselheiro estratégico, investidor em startups e mentor de líderes empresariais, conectando a experiência executiva de grandes empresas com a velocidade, inovação e mentalidade prática do ecossistema de tecnologia.