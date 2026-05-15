Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

TOM Incorporadora fecha parceria com NR Sports

O acordo entre a incorporadora e a NR pode movimentar mais de R$ 70 milhões em negócios e inclui uma vertente social: parte das receitas geradas será destinada ao Instituto Projeto Neymar Jr, que atende crianças e jovens na Praia Grande, litoral sul de São Paulo

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
15/05/2026 14:14

compartilhe

SIGA
×
TOM Incorporadora fecha parceria com NR Sports
TOM Incorporadora fecha parceria com NR Sports crédito: DINO

A TOM Incorporadora anunciou uma parceria com a NR Sports para ampliar a visibilidade e a estratégia comercial do Atlantis ONE, empreendimento de alto padrão lançado em Igaratá, no interior de São Paulo, com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 250 milhões. O acordo foi apresentado na última semana durante evento realizado no Hard Rock Cafe da Praia Grande, litoral sul de São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a incorporadora, o acordo pode movimentar mais de R$ 70 milhões em negócios e inclui uma vertente social: parte das receitas geradas será destinada ao Instituto Projeto Neymar Jr. A iniciativa ocorre em um momento em que empreendimentos voltados ao público de alta renda têm buscado incorporar experiências, entretenimento e posicionamento de marca como diferenciais competitivos.

O Atlantis ONE foi concebido dentro de um modelo de baixa densidade, tendência que ganhou força no mercado imobiliário desde a pandemia, impulsionada pela busca por imóveis fora dos grandes centros urbanos e mais conectados à natureza. O projeto terá 85 lotes, alguns com até 1.700 metros quadrados, distribuídos em uma área de aproximadamente 160 mil metros quadrados — mais de 40 mil deles destinados à preservação ambiental.

A entrada da NR Sports no projeto busca ampliar o alcance comercial do empreendimento por meio de estratégias ligadas a branding, conexões de mercado e experiências associadas ao universo lifestyle. A empresa é comandada por Neymar Santos, pai do jogador Neymar, e atua na gestão de negócios e imagem ligados ao atleta.

“Durante toda a minha trajetória, sempre busquei construir grandes negócios e fortalecer parcerias. Ao conhecer a TOM e o empreendimento Atlantis ONE, enxerguei potencial de valorização e solidez”, afirmou Neymar Santos, CEO da NR Sports.

Para a TOM, essa união também faz parte de uma estratégia mais ampla de transformar o empreendimento em uma plataforma de experiências e conexões, indo além do modelo tradicional de loteamento residencial.

“A parceria com a NR Sports está diretamente conectada ao nosso plano de desenvolver um empreendimento que vá além do loteamento tradicional. Estamos estruturando um ativo que combina localização, conceito e uma rede de parceiros capazes de agregar valor real ao projeto”, ressalta Raphael Mazzeo, sócio e diretor da incorporadora.

Fundada em 2022, a TOM Incorporadora atua no segmento de loteamentos premium e investe em projetos voltados à combinação entre valorização patrimonial, planejamento urbanístico e experiências associadas ao imóvel. A companhia projeta lançar empreendimentos que somem cerca de R$ 1 bilhão em VGV nos próximos dois anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O movimento acompanha uma transformação observada no mercado imobiliário de alto padrão, em que empreendimentos têm incorporado elementos tradicionalmente ligados aos setores de hospitalidade, entretenimento e marcas de influência para atrair consumidores de maior renda. Nesse contexto, ativos imobiliários deixam de disputar apenas localização e metragem para competir também por posicionamento, exclusividade e potencial de experiência.



Website: https://tomincorporadora.com.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay