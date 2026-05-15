TOM Incorporadora fecha parceria com NR Sports

A TOM Incorporadora anunciou uma parceria com a NR Sports para ampliar a visibilidade e a estratégia comercial do Atlantis ONE, empreendimento de alto padrão lançado em Igaratá, no interior de São Paulo, com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 250 milhões. O acordo foi apresentado na última semana durante evento realizado no Hard Rock Cafe da Praia Grande, litoral sul de São Paulo.

Segundo a incorporadora, o acordo pode movimentar mais de R$ 70 milhões em negócios e inclui uma vertente social: parte das receitas geradas será destinada ao Instituto Projeto Neymar Jr. A iniciativa ocorre em um momento em que empreendimentos voltados ao público de alta renda têm buscado incorporar experiências, entretenimento e posicionamento de marca como diferenciais competitivos.

O Atlantis ONE foi concebido dentro de um modelo de baixa densidade, tendência que ganhou força no mercado imobiliário desde a pandemia, impulsionada pela busca por imóveis fora dos grandes centros urbanos e mais conectados à natureza. O projeto terá 85 lotes, alguns com até 1.700 metros quadrados, distribuídos em uma área de aproximadamente 160 mil metros quadrados — mais de 40 mil deles destinados à preservação ambiental.

A entrada da NR Sports no projeto busca ampliar o alcance comercial do empreendimento por meio de estratégias ligadas a branding, conexões de mercado e experiências associadas ao universo lifestyle. A empresa é comandada por Neymar Santos, pai do jogador Neymar, e atua na gestão de negócios e imagem ligados ao atleta.

“Durante toda a minha trajetória, sempre busquei construir grandes negócios e fortalecer parcerias. Ao conhecer a TOM e o empreendimento Atlantis ONE, enxerguei potencial de valorização e solidez”, afirmou Neymar Santos, CEO da NR Sports.

Para a TOM, essa união também faz parte de uma estratégia mais ampla de transformar o empreendimento em uma plataforma de experiências e conexões, indo além do modelo tradicional de loteamento residencial.

“A parceria com a NR Sports está diretamente conectada ao nosso plano de desenvolver um empreendimento que vá além do loteamento tradicional. Estamos estruturando um ativo que combina localização, conceito e uma rede de parceiros capazes de agregar valor real ao projeto”, ressalta Raphael Mazzeo, sócio e diretor da incorporadora.

Fundada em 2022, a TOM Incorporadora atua no segmento de loteamentos premium e investe em projetos voltados à combinação entre valorização patrimonial, planejamento urbanístico e experiências associadas ao imóvel. A companhia projeta lançar empreendimentos que somem cerca de R$ 1 bilhão em VGV nos próximos dois anos.

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O movimento acompanha uma transformação observada no mercado imobiliário de alto padrão, em que empreendimentos têm incorporado elementos tradicionalmente ligados aos setores de hospitalidade, entretenimento e marcas de influência para atrair consumidores de maior renda. Nesse contexto, ativos imobiliários deixam de disputar apenas localização e metragem para competir também por posicionamento, exclusividade e potencial de experiência.