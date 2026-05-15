Flowers projeta 30% de crescimento em drinks prontos

Com expectativa de crescer 30% em faturamento na comparação com 2025, a Flowers está investindo na construção de marca, em uma combinação de mídia, ativações com grandes marcas, patrocínios e presença em eventos para ampliar reconhecimento de marca e criar conexão com o consumidor. Nos últimos meses, a empresa reforçou a equipe, contratou novos profissionais para áreas estratégicas e trouxe um head de marketing para liderar a próxima fase de crescimento.

“Estamos entrando em uma nova etapa da empresa. Construímos o produto, validamos o mercado e agora chegou a hora de acelerar nossa visibilidade. Queremos construir uma marca forte, que esteja presente nos lugares em que o nosso público está. Para isso, estamos olhando para eventos, patrocínios e colaborações como ferramentas de crescimento e posicionamento”, destaca Bianca Gomes, CEO da Flowers.

Hoje presente em oito estados brasileiros, a marca espera chegar a dez estados até o fim de 2027. O plano combina entrada em redes de varejo, ampliação da distribuição, presença em bares e restaurantes e uma estratégia de marketing baseada em experiência, patrocínios e parcerias.

Para ganhar market share no mercado, a Flowers aposta nas conversas com a mulher, sem restringir seu consumo a estereótipos. “Historicamente, o mercado de bebidas foi construído com linguagem, embalagens e sabores muito voltados ao universo masculino. Identificamos uma oportunidade de criar uma marca que tivesse mais conexão com as mulheres, mas sem deixar de ser inclusiva. A Flowers fala primeiro com elas, mas atende a todos os públicos”, diz a executiva.

Esse posicionamento se traduz em um portfólio de 29 produtos, distribuídos entre drinks prontos, energéticos, bebidas de baixa caloria e vinhos. A estratégia é diversificar as ocasiões de consumo e reduzir a dependência de uma única categoria.

Sobre a Flowers

A Flowers é uma marca de bebidas brasileira criada com o propósito de celebrar os momentos especiais da mulher. A Flowers comercializa bebidas voltadas para o público feminino e tem uma variedade de 29 produtos, desde os drinks ready-to-drink até gim, energéticos e vinhos de diferentes tipos que combinam sabor, estética e praticidade, oferecendo uma experiência inspirada no universo premium. Com um posicionamento que valoriza a feminilidade, a autenticidade e os momentos de celebração do cotidiano, a marca está presente em São Paulo, Rio, Goiás, Brasília, Ceará, Rio Grande do Norte, Pará e Santa Catarina e tem como meta chegar a dez novos estados até 2027.

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