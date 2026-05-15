Cadeia fria amplia desafios logísticos no setor farmacêutico
O transporte e armazenamento de produtos sensíveis exigem controle rigoroso de temperatura, rastreabilidade e monitoramento contínuo para garantir conformidade regulatória e segurança dos insumos.
compartilheSIGA
A logística de cadeia fria segue entre os principais desafios operacionais do setor farmacêutico e hospitalar. O transporte e armazenamento de produtos sensíveis exigem controle rigoroso de temperatura, rastreabilidade e monitoramento contínuo para garantir conformidade regulatória e segurança dos insumos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a Anvisa, normas sanitárias como a RDC 430 reforçam exigências relacionadas à integridade térmica e rastreabilidade durante todas as etapas da cadeia logística de medicamentos.
A KENKO, especializada em logística farmacêutica, avalia que o fortalecimento das boas práticas operacionais se tornou essencial para reduzir riscos e garantir conformidade regulatória.
Para a Kenko, o monitoramento contínuo ganhou papel estratégico nas operações.
“A cadeia fria exige controle constante das condições ambientais para garantir qualidade, segurança e aderência às exigências regulatórias”, afirma.
Segundo a empresa, auditorias, sensores inteligentes e rastreabilidade em tempo real vêm ampliando a previsibilidade das operações.
“A integração entre tecnologia e processos operacionais reduz vulnerabilidades e melhora a capacidade de resposta diante de desvios térmicos”, explica.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Dados da IQVIA Brasil indicam crescimento contínuo do mercado farmacêutico brasileiro, ampliando também a demanda por operações logísticas especializadas e monitoradas.
Website: https://www.linkedin.com/company/cragea---companhia-regional-de-armazens-gerais-e-entrepostos-aduaneiros/