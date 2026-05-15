Maicon Galiotto é eleito presidente da Consevitis-RS

Maicon Galiotto foi eleito para a presidência do Consevitis-RS, com mandato de 1º de junho de 2026 a 31 de maio de 2028. A eleição se deu por consenso entre os integrantes da entidade, dentro do modelo de governança que prevê o rodízio entre os diferentes elos da cadeia.

Com mais de 25 anos de atuação e 26 safras no currículo, Maicon construiu sua trajetória dentro da Vinícola Galiotto, empresa familiar sediada em Flores da Cunha, Rio Grande do Sul, um dos principais polos da vitivinicultura nacional.

Fundada em 1966, a vinícola chega a 2026 celebrando 60 anos de história, mantendo a gestão na terceira geração da família e uma produção média anual que chega a 10 milhões de litros, com capacidade de estocagem para até 14 milhões de litros.

Em resultados financeiros, a vinícola projeta encerrar 2026 com crescimento em torno de 14%. Nos anos anteriores, já vinha em expansão de 10% entre 2025 e 2024, e de 8% entre 2024 e 2023.

O portfólio da Galiotto conta com 62 SKUs distribuídos entre vinhos de mesa, vinhos finos, espumantes, sucos de uva, frisantes e cooler. A empresa atende todo o território nacional, com forte presença no Sudeste — especialmente no Rio de Janeiro —, além de mercados como Espírito Santo, Maranhão, Pará e Rio Grande do Norte. No cenário internacional, tem presença em outros países da América.

Raízes

A história da vinícola remonta a 1883, quando Romano Galiotto imigrou da Itália para a Serra Gaúcha. Décadas depois, seu neto, Angelo Galiotto, iniciou o cultivo das primeiras vinhas da família. Em 1966, com o objetivo de manter a família unida e agregar valor à produção, Angelo deu início à elaboração de vinhos. O crescimento foi gradual, passando da venda a granel para o engarrafamento próprio em 1981, quando a marca Galiotto chegou ao mercado.

A expansão comercial também seguiu uma trajetória orgânica, impulsionada por conexões familiares e culturais. O Pará foi o primeiro estado fora do Rio Grande do Sul a receber os produtos, seguido pelo Rio de Janeiro, onde a marca alcançou grande destaque e, segundo dados de mercado, figura entre as mais consumidas.

Essa vivência completa — do campo à indústria — molda a visão que Maicon Galiotto leva para a presidência do Consevitis-RS. “Venho com o compromisso de fortalecer, organizar e projetar ainda mais a vitivinicultura gaúcha, um setor essencial para a nossa identidade, economia e história”, afirma.

Segundo ele, entre as prioridades da nova gestão estão o equilíbrio entre os elos da cadeia produtiva, a ampliação de mercados e o fortalecimento da imagem dos vinhos e sucos brasileiros. A agenda também inclui incentivo à inovação, tecnologia e qualificação, preparando o setor para os desafios futuros.

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A transição mantém a continuidade institucional, com o atual presidente Luciano Rebellatto assumindo a vice-presidência, representando o segmento dos produtores rurais.