Estudo amplia debate sobre ultraprocessados

Um estudo divulgado pelo jornal britânico The Guardian, em fevereiro, reacendeu o debate global sobre os impactos dos alimentos ultraprocessados na saúde pública. A pesquisa, conduzida por especialistas de instituições como Harvard University, University of Michigan e Duke University, aponta que esses produtos podem ter mais semelhanças com cigarros do que com alimentos in natura, como frutas e vegetais.

De acordo com os pesquisadores, tanto os ultraprocessados quanto os cigarros são desenvolvidos para estimular o consumo frequente e, em alguns casos, compulsivo. A combinação entre sabor intenso, textura atrativa e rápida absorção pode ativar sistemas de recompensa no cérebro e incentivar o consumo repetido.

Estratégias de marketing e alerta regulatório

Entre os principais pontos levantados no estudo estão estratégias de comunicação que podem gerar percepção artificial de saudabilidade. Expressões como “baixo teor de gordura”, “sem açúcar” ou “light” são citadas como exemplos de health washing, prática que destaca atributos isolados e reduz a atenção sobre o grau de processamento e a composição total do produto.

Os pesquisadores comparam esse movimento ao histórico da indústria do tabaco nos anos 1950, quando cigarros com filtro eram promovidos como alternativas mais seguras.

Mercado responde com fórmulas mais simples

O avanço desse debate coincide com uma transformação já percebida no setor de alimentação saudável. Consumidores brasileiros têm buscado produtos que conciliem conveniência, valor nutricional e transparência nos rótulos, impulsionando tendências como clean label, redução de aditivos artificiais e uso de ingredientes reconhecíveis.

Também cresce o interesse por alimentos com atributos funcionais, como maior teor de fibras, proteínas, vitaminas e ingredientes de origem vegetal. O movimento tem influenciado lançamentos, reformulações e decisões de compra em diferentes categorias da indústria.

Para Ramon Lacowicz, diretor da Polpa Brasil, o consumidor passou a avaliar a alimentação de forma mais criteriosa.

“Hoje existe uma busca maior por produtos que entreguem praticidade, mas também confiança. As pessoas querem entender o que estão consumindo, reconhecer ingredientes e perceber benefícios reais. Isso pressiona toda a cadeia a evoluir”, afirma.

Pressão por transparência e inovação

Segundo o executivo, a tendência deve acelerar a revisão de fórmulas e posicionamentos por parte da indústria de alimentos. “Temas como simplificação de receitas, redução de ingredientes artificiais e comunicação clara deixam de ser diferenciais e passam a integrar exigências concretas do mercado”, diz.

Empresas fornecedoras de ingredientes naturais já observam aumento do interesse por soluções aplicáveis a segmentos como panificação, snacks, bebidas, confeitaria, laticínios e alimentos funcionais.

Oportunidade para novos padrões de consumo

Na avaliação de Lacowicz, a discussão sobre ultraprocessados não representa apenas um debate regulatório, mas uma mudança estrutural na forma como a sociedade se relaciona com a alimentação.

“Existe uma revisão de hábitos em curso. O consumidor está mais informado, compara rótulos e cobra coerência entre discurso e produto. Esse cenário favorece inovação de verdade e propostas mais alinhadas ao bem-estar”, observa.

Sobre a Polpa Brasil

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Há cerca de 20 anos, a empresa atende a diferentes segmentos industriais, como panificação, confeitaria, laticínios, chocolates, snacks, bebidas, alimentos processados e mercado pet. Atua com ingredientes derivados de frutas e vegetais por meio de processos de desidratação. Também é detentora da Merendô!, fornecedora de barrinhas de frutas para merenda escolar em instituições de ensino dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo.