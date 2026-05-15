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Eucatex, presidida por Flávio Maluf, é eleita Melhor Indústria de Tintas Imobiliárias na 30ª edição do Prêmio Paint & Pintura

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Repórter
15/05/2026 12:13

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A Eucatex se destacou como uma das principais vencedoras da 30ª edição do Prêmio Paint & Pintura, realizada em 8 de maio de 2026 no Espaço Vila dos Ipês, em São Paulo. A companhia foi reconhecida em três categorias, incluindo o título de Melhor Indústria de Tintas Imobiliárias, consolidando sua posição de referência no setor.

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Promovida pela Agnelo Editora e Eventos, a premiação abrangeu 54 categorias nesta edição comemorativa, que marca três décadas de valorização das empresas e profissionais que contribuem para a inovação, qualidade e liderança no mercado de tintas. Os vencedores foram selecionados por meio da respeitada Pesquisa Paint & Pintura, considerada um dos mais importantes instrumentos de avaliação do segmento.

Além do reconhecimento coletivo, dois executivos da Eucatex foram premiados individualmente. Agnaldo Bergamo, Diretor Comercial, foi eleito Personalidade Comercial do Ano. Celia Maganha, Diretora Técnica, recebeu a distinção de Personalidade com Contribuição para o Setor de Tintas, destacando-se pelo impacto de seu trabalho no desenvolvimento técnico da indústria.

“Essa tríplice conquista em um segmento tão competitivo é resultado do esforço de uma equipe comprometida com qualidade e constante evolução”, afirma Flávio Maluf, presidente da Eucatex. “Ver Agnaldo e Célia reconhecidos junto à empresa nesta edição histórica, que celebra 30 anos de premiação, é motivo de grande orgulho. Seguimos investindo em inovação e sustentabilidade, pois acreditamos que essas são as bases para o crescimento responsável da indústria.”

Sobre o Prêmio Paint & Pintura

O Prêmio Paint & Pintura, organizado pela Agnelo Editora e Eventos, chegou à sua 30ª edição consolidado como uma das maiores premiações do setor de tintas no Brasil. Os vencedores são definidos por meio da Pesquisa Paint & Pintura, reconhecida por sua relevância e credibilidade na avaliação do mercado.

Sobre a Eucatex

A Eucatex é uma das maiores fabricantes brasileiras de materiais para construção e decoração. Seu portfólio inclui pisos laminados, painéis de MDF e MDP, divisórias, portas, tintas e vernizes. A empresa exporta para mais de 40 países e possui cerca de 48.000 hectares de florestas próprias no estado de São Paulo, com certificação FSC desde 1996. Sob a liderança de Flávio Maluf, a Eucatex registrou receita de R$ 3,1 bilhões em 2025 e segue expandindo sua atuação nos mercados nacional e internacional.


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Fonte: BUSINESS WIRE

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