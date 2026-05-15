Vocare Tax une-se à Câmara Brasil-China em gestão fiscal

A Vocare Tax formalizou sua parceria junto à Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China (CCIBC), entidade fundada em 1986 com escritórios no Brasil, Shanghai e Shenzhen. A Câmara reúne empresas de diferentes setores da economia brasileira e atua no fomento ao comércio bilateral entre os dois países.

A parceria insere a Vocare Tax no conjunto de empresas vinculadas à CCIBC, entidade membro da Associação Comercial de São Paulo, do Conselho Internacional de Câmaras e da Federação das Câmaras de Comércio Exterior (FCCE).

A China é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009. O fluxo bilateral entre os dois países alcançou US$ 170 bilhões em 2025, maior nível histórico, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) compilados pelo Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC).

No plano regulatório brasileiro, a Lei Complementar 214/2025 institui o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), redefinindo as obrigações fiscais de empresas que operam em cadeias de fornecimento internacionais, incluindo aquelas com relações comerciais com o mercado chinês.

A CCIBC e a Vocare Tax, nessa parceria, reúnem serviços de desenvolvimento de negócios, suporte em missões empresariais à China, participação em rodadas de negócios setoriais e multissetoriais, apoio consular e serviços de tradução, somados à gestão do ativo tributário, que compreende a identificação, o aproveitamento e o monitoramento de créditos fiscais previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Para empresas que operam no fluxo comercial Brasil-China.

“O fluxo comercial entre Brasil e China coloca a eficiência fiscal no centro das decisões estratégicas das empresas que atuam nesse mercado. A tributação incidente sobre operações de importação, exportação e cadeia de fornecimento exige gestão técnica especializada para que as empresas mantenham competitividade. A eficiência na gestão tributária representa variável direta sobre o resultado líquido das operações”, analisa Thyago Borges de Lima, CEO da Vocare Tax.

Sobre a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China (CCIBC)



Fundada em 1986, a CCIBC é uma organização independente, sem fins lucrativos, com sede em São Paulo e escritórios no Rio de Janeiro, Shanghai e Shenzhen. Atua no fomento ao comércio bilateral Brasil-China e na realização de eventos, missões empresariais e rodadas de negócios.

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Sobre a Vocare Tax



A Vocare Tax atua na gestão dos ativos tributários de empresas de médio e grande porte. Atualmente, o grupo possui empresas educacionais, de tecnologia e investimentos.

