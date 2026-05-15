SH Indústria marca presença na Construsul BC 2026

O crescimento acelerado da construção civil em Santa Catarina, especialmente em cidades como Balneário Camboriú, tem impulsionado a adoção de soluções construtivas mais industrializadas, produtivas e alinhadas às novas demandas do mercado imobiliário. De olho nesse cenário, a SH Indústria participa mais uma vez da Construsul BC, reforçando sua atuação estratégica no Sul do país e seu posicionamento em projetos de médio e alto padrão.

A terceira edição da feira acontece entre os dias 26 e 29 de maio de 2026, em Balneário Camboriú (SC), reunindo empresas, construtoras, engenheiros, arquitetos e fornecedores ligados aos setores da construção e infraestrutura. A expectativa da organização é repetir o crescimento registrado nos últimos anos, consolidando o evento como um dos principais pontos de encontro do mercado na região Sul.

A SH estará presente pelo terceiro ano com um estande exclusivo, apresentando soluções voltadas à racionalização construtiva, redução de mão de obra e aumento de produtividade, temas que vêm ganhando protagonismo no setor diante dos desafios operacionais enfrentados pelas construtoras. Entre os destaques estão o LumiUp SH®, solução que combina o Lumiform SH®, fôrmas em alumínio para paredes de concreto, com sistema de segurança capaz de içar o conjunto completo, e o Topec SH®, solução para execução de lajes com montagem simplificada e menor necessidade de equipes numerosas no canteiro.

Os sistemas estão alinhados ao movimento de industrialização da construção civil e à busca por obras mais organizadas, seguras e sustentáveis. Segundo a empresa, soluções desse tipo podem contribuir para reduções significativas no cronograma de execução e melhor aproveitamento dos recursos operacionais.

“O mercado catarinense tem se destacado pela capacidade de absorver soluções mais industrializadas e por investir em projetos de alta complexidade técnica. A Construsul é um ambiente importante para apresentar tecnologias que contribuam para ganhos reais de produtividade, segurança e eficiência operacional nos canteiros”, afirma Avelino Garzoni, diretor industrial da SH.

Programação e palestras

Durante a Construsul BC, a SH também levará ao público uma programação técnica voltada à troca de conhecimento sobre soluções construtivas e desafios de execução em obras de diferentes níveis de complexidade. A primeira palestra, com o tema “Protensão e Topec na Escola de Referência SESI – Estudo de Caso”, será conduzida por Franco Menegat, supervisor de contratos da SH, e Guilherme Martins, fundador da Estruture-se, no dia 29, das 15h às 16h, e direcionada a engenheiros de planejamento e orçamento, gerentes de projetos, construtoras, incorporadoras e arquitetos.

Na sequência, das 16h30 às 17h30, a SH apresenta a palestra “Do projeto à execução: aprendizados construtivos em empreendimentos de alta complexidade”, ministrada por Daniel Leopoldo, gerente comercial da SH, e Fernanda Matias, head de soluções técnicas na Talls Solutions. A atividade será voltada a engenheiros, gerentes de projetos, construtoras, incorporadoras e arquitetos interessados em aprofundar discussões sobre planejamento, execução e soluções aplicadas em obras complexas.

Região Sul concentra obras de alta complexidade

O avanço do mercado imobiliário em Balneário Camboriú e em outras cidades catarinenses tem exigido soluções cada vez mais adaptadas a obras verticalizadas e cronogramas acelerados. Empreendimentos de uso misto, edifícios de alto padrão e estruturas com desafios logísticos relevantes passaram a demandar maior integração entre engenharia, planejamento e execução.

Com unidade no Paraguai e forte atuação em todo o Brasil, a SH está presente no Sul do país por meio de sua sede em Curitiba. A empresa tem ampliado sua participação em projetos da região, fornecendo suas soluções para diferentes tipologias de obra.

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“O setor vive uma transformação importante, impulsionada pela necessidade de executar obras com mais previsibilidade, menos desperdício e maior produtividade. O mercado tem buscado soluções que reduzam etapas, melhorem a organização dos canteiros e tragam mais eficiência para a execução”, complementa Garzoni.