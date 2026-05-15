Edital SEDES DF oferece 4.788 vagas de até R$ 6 mil

O Governo do Distrito Federal oficializou, nesta quinta-feira (14), a abertura do concurso público para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES DF).

Conforme publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF nº 87), o certame disponibiliza um total de 4.788 vagas, divididas entre 1.197 para provimento imediato e 3.591 para formação de cadastro de reserva. A seleção, organizada pelo Instituto Quadrix, contempla oportunidades para níveis médio e superior, visando o fortalecimento da rede de proteção social na capital federal.



Inscrições e etapas do Edital SEDES DF



O processo de inscrição para o certame será realizado exclusivamente pela internet, no portal da banca organizadora, entre os dias 9 de junho e 13 de julho de 2026. As taxas foram fixadas em R$ 84 para cargos de nível médio e R$ 113 para nível superior.

Candidatos que atendam aos requisitos legais para isenção do pagamento deverão formalizar o pedido entre os dias 27 e 29 de maio. O cronograma reflete o esforço da administração pública em preencher lacunas críticas no atendimento à população em situação de vulnerabilidade social.

A avaliação dos candidatos ocorrerá por meio de provas objetivas e discursivas, agendadas para o dia 6 de setembro de 2026. No período matutino, serão aplicados os exames para o cargo de Especialista em Assistência Social (EDAS), enquanto o período vespertino será dedicado aos candidatos ao posto de Técnico em Assistência Social (TDAS).

Os locais de prova serão detalhados oficialmente pela banca no dia 1º de setembro, mantendo o rito de transparência do processo seletivo.



Critérios de avaliação e conteúdo programático



A estrutura das provas objetivas abrange conhecimentos gerais, como Língua Portuguesa, e conhecimentos específicos que variam conforme a especialidade escolhida. Para os cargos de nível superior, o conteúdo inclui disciplinas como Administração Pública, Sociologia Urbana e Metodologia de Pesquisa Social.

Para as carreiras de Especialista (EDAS), a etapa discursiva consistirá em um estudo de caso, enquanto para os Técnicos (TDAS) será exigida uma redação dissertativo-argumentativa sobre temas ligados à área de atuação.

Além das provas escritas, os candidatos ao cargo de EDAS passarão por uma avaliação de títulos, de caráter classificatório, que pontuará certificados de pós-graduação e experiência profissional prévia. O edital também prevê a realização de avaliações biopsicossociais para candidatos com deficiência e procedimentos de heteroidentificação para candidatos autodeclarados negros, conforme a legislação vigente no Distrito Federal para concursos públicos.



Cronograma e resultados da seleção



O planejamento do concurso se estende até o início de 2027. Após a realização das provas em setembro, a divulgação do gabarito definitivo e dos resultados preliminares da etapa objetiva está prevista para o dia 13 de outubro de 2026. A fase de correção das provas discursivas e a convocação para a prova de títulos ocorrerão entre os meses de outubro e dezembro.

A homologação final dos resultados e os procedimentos complementares, como a perícia médica e a heteroidentificação, estão agendados para janeiro e fevereiro de 2027. Com o alto volume de vagas e a relevância das carreiras para a execução de políticas públicas no Distrito Federal, a expectativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social é que o certame atraia um grande contingente de inscritos, consolidando-se como uma das seleções mais expressivas do ano no serviço público distrital.

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Com a publicação do Edital SEDES DF, o Governo do Distrito Federal dá início ao fortalecimento da política de assistência social no âmbito distrital. Diante do elevado número de vagas e da abrangência das carreiras ofertadas, o concurso deve atrair milhares de candidatos em busca de estabilidade e atuação em áreas essenciais ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade. A expectativa agora se concentra no início das inscrições e na preparação dos concorrentes para uma das seleções mais relevantes do serviço público do DF em 2026.