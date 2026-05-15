Social SEO muda consumo e marketing digital

Estudos recentes mostram que usuários da Geração Z têm utilizado cada vez mais as redes sociais como ferramenta de busca para produtos e serviços, em especial plataformas de vídeos curtos, que oferecem resultados baseados em relevância algorítmica e engajamento.



Nesse cenário, conteúdos otimizados para retenção de audiência e interação passam a competir diretamente com resultados tradicionais de buscadores. A presença de avaliações, comentários e demonstrações em tempo real influencia a decisão do usuário.

Redes sociais como motores de descoberta

Levantamentos do setor indicam que cerca de 65,3% dos consumidores já descobriram novas marcas por meio de anúncios em redes sociais. Esse comportamento reforça o papel dessas plataformas como ambientes de descoberta, ampliando sua função para além da interação social.

Além disso, conteúdos gerados por usuários e criadores independentes ganham relevância. Estudos mostram que recomendações feitas por influenciadores ou consumidores comuns apresentam níveis de confiança até 2,4 vezes maiores do que anúncios tradicionais.

Impacto nos investimentos em marketing

A mudança no consumo de informação tem provocado uma reconfiguração nos investimentos em marketing digital. Relatórios apontam que empresas globais aumentaram em mais de 30% os aportes em mídia social nos últimos anos, enquanto parte do orçamento destinado a buscadores tradicionais foi redistribuída.

As marcas passam a investir em estratégias integradas de Social SEO, incluindo produção de conteúdo nativo, uso estratégico de palavras-chave em descrições, aplicação de hashtags e parcerias com criadores de conteúdo. O objetivo é ampliar alcance orgânico e relevância dentro das plataformas.

Integração com o SEO tradicional

Apesar do avanço, o Social SEO não substitui completamente o SEO tradicional. É o que reforça Rafael Monteiro, sócio e diretor de operações da agência de marketing digital Fizzing 360°. Ele ressalta que estratégias combinadas tendem a gerar melhores resultados, especialmente em jornadas de consumo mais complexas.

“Não existe pensar em um cenário tão diverso, em uma estrutura engessada de canais de aquisição como em tempos passados. Se você for pensar, inclusive, a estrutura clássica de funil de marketing já nem existe mais, muito em função da dispersão de atenção, mudança de comportamento e não linearidade da busca”, afirma o especialista.

Tendência de crescimento

A expectativa do mercado é de continuidade na expansão do Social SEO. Projeções indicam que, até o final da década, os investimentos em marketing digital voltados para redes sociais devem crescer até 9,9% ao ano.

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O avanço de tecnologias de inteligência artificial (IA) nas plataformas sociais também deve intensificar a personalização de resultados, consolidando esses ambientes como canais centrais de busca e consumo de informação.