A The LYCRA Company e a Dukane apresentam avanços na colagem ultrassônica para não-tecidos na INDEX™ 26

The LYCRA Company, líder global em soluções inovadoras e sustentáveis ??em fibras para a indústria de cuidados pessoais, e a Dukane, fabricante de tecnologias de colagem ultrassônica para o mercado de higiene e não-tecidos, estão apresentando seus mais recentes avanços desenvolvidos em conjunto na colagem ultrassônica na INDEX™ 26, que acontece em Genebra, Suíça, de 19 a 22 de maio.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260515181090/pt/

Join The LYCRA Company and Dukane at INDEX™ 26 in Geneva, as they showcase their latest advances in ultrasonic bonding for nonwovens, including new LYCRA FUSION™ fiber for personal care that delivers superior snapback.

Desde 2014, ambas as empresas colaboram para desenvolver soluções de colagem ultrassônica que ajudam os fabricantes de fraldas a melhorar a maciez, o ajuste e o desempenho do produto, reduzindo o consumo de energia, o desperdício de material e os custos de manutenção. A colagem ultrassônica cria canais entre duas camadas de materiais não-tecidos, fixando mecanicamente as fibras elásticas sem o uso de adesivos. Os sistemas patenteados de colagem ultrassônica rotativa e rígida da Dukane permitem a montagem rápida e sem adesivos, fornecendo energia ultrassônica precisamente controlada aos substratos não-tecidos.

A fibra LYCRA FUSION™, originalmente desenvolvida para evitar que fios puxados em meias se transformem em fios desfiados, agora pode ser fundida às camadas de não tecido durante a colagem ultrassônica. Sua estrutura de bainha/núcleo se funde aos materiais circundantes, fortalece as ligações ultrassônicas e proporciona excelente retorno elástico (retorno à forma original). Quando essa fibra é combinada com os módulos avançados de colagem ultrassônica da Dukane, os fabricantes podem obter posicionamento elástico preciso, maior integridade da ligação e desempenho consistente do produto, eliminando a variabilidade associada aos adesivos termofusíveis.

“À medida que a colagem ultrassônica ganha força na indústria de higiene, nossa longa colaboração com a Dukane se concentra na expansão das capacidades técnicas, preparando-nos para a ampliação em escala comercial”, disse Doug Kelliher, vice-presidente executivo de Produtos da The LYCRA Company. “Estamos entusiasmados em apresentar a fibra LYCRA FUSION™ para cuidados pessoais, que oferece excelente desempenho com menos pontos de ruptura e maior integridade da ligação durante o processo de colagem ultrassônica.”

Com base nesse compromisso compartilhado com a inovação, a The LYCRA Company e a Dukane estão alinhando o desenvolvimento de fibras com a engenharia de processos ultrassônicos para apoiar uma adoção mais ampla da fixação elástica sem adesivo em não-tecidos.

“Da laminação ultrassônica à selagem e corte de precisão, nossas tecnologias são projetadas para qualidade consistente, escalabilidade global e produção sustentável”, disse Justin Lafferty, gerente global de Desenvolvimento de Produtos para não-tecidos da Dukane. “Ao aprimorar a colagem ultrassônica com a fibra LYCRA FUSION™, estamos ajudando os clientes a melhorar o desempenho do produto, possibilitando uma produção mais eficiente.”

Explore mais soluções de higiene e não-tecidos no estande da The LYCRA Company (2151) e no estande da Dukane (1568) na INDEX™ 26.

Sobre a The LYCRA Company

A LYCRA Company inova e produz soluções em fibras e tecnologia para as indústrias de vestuário e cuidados pessoais, sendo proprietária das principais marcas de consumo: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA®, T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® e TACTEL®. Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, a LYCRA Company é reconhecida mundialmente por seus produtos sustentáveis, expertise técnica e suporte de marketing. A LYCRA Company se concentra em agregar valor aos produtos de seus clientes, desenvolvendo inovações exclusivas projetadas para atender à necessidade do consumidor por conforto e desempenho duradouro. Saiba mais em thelycracompany.com.

Sobre a Dukane

Com sede em St. Charles, a DUKANE é líder global em tecnologias de colagem ultrassônica para as indústrias de higiene e cuidados pessoais. Ao contrário dos sistemas de colagem de abordagem única, a Dukane oferece uma gama de módulos de colagem ultrassônica projetados para substituir os processos baseados em adesivos na fabricação de produtos de higiene e cuidados pessoais. Os fabricantes podem selecionar a tecnologia de colagem adequada com base no design do produto, na velocidade de produção e nas metas operacionais de longo prazo. A plataforma flexível da Dukane suporta colagem intermitente e contínua, bem como tecnologias de lâmina e rotativas, sem limitar os fabricantes a um único caminho tecnológico. Saiba mais em dukane.com/nonwoven.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260515181090/pt/

Karie J. Ford

Karie.j.ford@lycra.com

Shivani Singh

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