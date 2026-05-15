Da Ásia à América Latina, a XTransfer inaugura um escritório em São Paulo, enquanto líderes do setor se reúnem para celebrar uma nova era nos pagamentos comerciais

A XTransfer, plataforma líder mundial em pagamentos comerciais internacionais B2B que atende a mais de 800 mil empresas em quase 60 países e regiões, marcou sua entrada oficial no Brasil com a inauguração de seu escritório em São Paulo. A cerimônia, realizada em um local emblemático na Avenida Paulista, reuniu representantes de associações comerciais, organizações empresariais bilaterais e empresários locais, destacando a importância de se expandir a infraestrutura de pagamentos comerciais em conformidade com as normas da maior economia da América Latina.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260514546697/pt/

The ceremony marked XTransfer’s entry into Brazil.

Líderes do setor e parceiros comemoram o marco

O evento atraiu convidados de alto escalão de diversas organizações, incluindo a Associação Brasileira de Empresas com Investimento Chinês, o Escritório do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT) no Brasil e a LIDE CHINA, uma das redes de liderança empresarial mais conhecidas do Brasil. Líderes empresariais locais e representantes da comunidade também compareceram, demonstrando forte apoio à decisão da XTransfer de desenvolver capacidades locais no Brasil.

Os palestrantes destacaram a expansão contínua do comércio entre a China e o Brasil e observaram que a China continuou sendo o maior parceiro comercial do Brasil em 2025, com volumes de comércio bilateral em níveis recordes. Conforme o corredor comercial cresce, os participantes enfatizaram a necessidade de soluções de pagamentos internacionais cada vez mais eficientes, seguras e em conformidade com as normas, e acolheram a chegada da XTransfer como uma resposta oportuna à demanda do mercado.

Leon Deng, co-CGO da XTransfer, fez um pronunciamento por vídeo a partir da sede global da empresa e afirmou: “O Brasil é central para a estratégia da XTransfer na América Latina. Estamos comprometidos em trazer para este mercado vibrante e importante a expertise em conformidade e a tecnologia desenvolvidas ao atender a mais de 800 mil clientes globalmente.”

Expansão estratégica para a América Latina

Como a maior economia da América Latina e sendo um dos parceiros mais importantes da China na região, o Brasil continua apresentando aumento na atividade comercial, o que impulsiona a demanda por serviços de pagamento transfronteiriços eficientes e robustos. Com o estabelecimento de uma presença física em São Paulo, centro financeiro e comercial do Brasil, a XTransfer visa apoiar melhor as empresas comerciais que operam ao longo desse importante corredor, oferecendo um serviço mais próximo, um envolvimento local mais forte e um suporte aprimorado em conformidade.

Sobre a XTransfer

Segundo a CIC, a XTransfer é a maior plataforma de pagamentos comerciais B2B transfronteiriços do mundo, com um volume total de transações (TPV) superior a US$ 60 bilhões em 2025. Na América Latina, a XTransfer opera em parceria com bancos e instituições financeiras locais no Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru, oferecendo aos compradores de pequenas e médias empresas (PMEs) acesso a redes de pagamento locais. Dessa forma, é possível pagar fornecedores globais por meio de transferências bancárias, carteiras digitais e métodos de pagamento instantâneo, como o Pix, do Brasil.

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Maggie Ng

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