Relatório Bitget UEX: Investidores de Varejo Vão Além das Criptomoedas, 52% Adicionam Ações e 51% Usam IA

VICTORIA, Seychelles, May 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, divulgou o Relatório de Alocação de Ativos do Usuário Bitget 2026 com dados que mostram que os investidores de varejo estão se expandindo além das criptomoedas para commodities, ações e investimentos assistidos por IA, com a ampliação do portfólio mais diversificada em todas as classes de ativos globais. O relatório combina a atividade de negociação na Bitget com respostas de mais de 6.000 usuários em todo o mundo.

As criptomoedas continuaram sendo a principal fonte de atividade de negociação no primeiro trimestre de 2026, com 86% dos usuários pesquisados detendo criptoativos. As criptomoedas representaram quase todo o volume de negociação no início de janeiro, antes de se estabilizar em uma faixa de 60% a 80% em março, diante da ampliação da participação em outros mercados. No mesmo período, a negociação de ativos tradicionais liderados pelo ouro subiu de quase zero para entre 20% e 40% de atividade total, o maior aumento trimestral registrado para ativos não cripto na Bitget.

Os dados destacaram que 52% dos usuários em todo o mundo agora detêm ações juntamente com criptomoedas, enquanto 35% detêm ouro ou outros metais preciosos, tornando as commodities a categoria de ativos não cripto mais amplamente adotada pelos participantes pesquisados. A IA e os metais preciosos ou o petróleo bruto surgiram como os dois temas que os usuários mais associam às oportunidades de investimento em 2026.

Entre os participantes de alto patrimônio líquido, a diversificação está acelerando ainda mais. Os usuários da Bitget registraram um retorno médio anual de 13% em 2025, enquanto cerca de 6% dos usuários VIP obtiveram retornos anuais entre 51% e 100%. Entre os usuários de alto valor pesquisados, 74% disseram que pretendem expandir para criptomoedas, ações e commodities em 2026, para gerenciar o risco de forma mais ativa.

A preferência comercial regional continua a refletir as condições macro locais. No Leste Asiático, 60% dos usuários classificaram evitar a conversão de moeda como uma das principais razões para usar a liquidação em USDT, enquanto 48% priorizaram evitar os requisitos tradicionais de abertura de contas. No Sudeste Asiático, 46% dos usuários identificaram o acesso à alavancagem como um dos principais motivos para a negociação de ativos tradicionais. Na América Latina, 78% disseram que a diversificação e a proteção contra a inflação ou a depreciação da moeda são os principais motivos para manter ativos cripto e tradicionais.

A adoção da IA também está se tornando parte do comportamento central da negociação. 51% dos usuários entrevistados disseram que já usam ferramentas de IA para tomar decisões de investimento. Os produtos de IA da Bitget, incluindo GetAgent, GetClaw e Agent Hub, estão sendo cada vez mais usados para interpretar lançamentos de ganhos, movimentos de preços de commodities, desenvolvimentos macroeconômicos e sinais onchain em todas as classes de ativos.

Gracy Chen, CEO da Bitget, disse: “O comportamento do comércio de varejo está se tornando mais consciente dos fatores macroeconômicos Os usuários estão movimentando capital entre as classes de ativos com base na liquidez, volatilidade e acesso ao mercado, e esperam cada vez mais que uma plataforma ofereça suporte a isso de forma eficiente. A liquidação baseada em stablecoin está se tornando um ponto de entrada prático para uma participação mais ampla no mercado. A demanda mais forte por commodities, ações e ferramentas de IA mostra que os usuários estão criando portfólios em torno de sinais globais, e não em torno de uma única categoria de ativos.”

Os resultados da pesquisa também mostram uma forte demanda pelo modelo de Universal Exchange. 71% dos usuários identificaram a liquidação em USDT como o recurso mais importante, enquanto 65% classificaram a troca rápida de criptomoedas, ações, forex e commodities em uma conta como a principal prioridade. Os usuários descreveram consistentemente a plataforma de negociação ideal como a que combina acesso global a ativos, liquidação de stablecoins, liquidez centralizada, verificação transparente de reservas e ferramentas de decisão assistidas por IA em um único sistema.

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Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001182121)