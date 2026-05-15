Interactive Brokers expande a plataforma de mercados de previsão, unificando o acesso à Kalshi, CME Group e ForecastEx

A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), corretora automatizada líder global, anunciou hoje o lançamento de uma interface unificada inédita para negociação em mercados de previsão nas três principais plataformas de mercados de previsão dos EUA — Kalshi, CME Group e ForecastEx. A solução Prediction Markets da IBKR permite que os investidores acessem e negociem contratos nas três bolsas de mercado de previsão a partir de uma única plataforma, junto com uma ampla linha de classes de ativos, incluindo ações, opções, câmbio, futuros, criptomoedas e títulos. Os clientes da Interactive Brokers agora podem acessar a liquidez combinada dos três ambientes de mercados de previsão e receber o melhor preço líquido disponível.

A plataforma Prediction Markets da IBKR agrega contratos similares de todas as bolsas de mercados de previsão conectadas em uma única interface pesquisável. Uma interface de usuário para pedidos inteligentes ajuda os clientes a visualizar a liquidez dos mercados e selecionar automaticamente o destino com o melhor preço líquido, tudo sem precisar abrir ou financiar contas separadas em cada bolsa.

A plataforma Prediction Markets da IBKR está totalmente integrada dentro do ambiente de negociação da Interactive Brokers que os clientes já usam, permitindo a gestão ininterrupta das posições dos mercados de previsão junto com portfólios existentes, além de relatórios consolidados e monitoramento das posições em tempo real. Os clientes podem visualizar a liquidez em tempo real e comparar os preços e as taxas entre os ambientes tudo em uma única tela de negociação e até mesmo dentro de um único ticket de pedido, permitindo direcionar os pedidos para o local mais favorável no momento em que as probabilidades dos mercados de previsão mudarem, tudo sem mover o capital entre as contas. Inicialmente, a plataforma Prediction Markets da IBKR focará nos resultados das eleições, eventos climáticos e indicadores econômicos.

"Os mercados de previsão estão moldando como os investidores pensam sobre risco e incerteza", afirmou Milan Galik, CEO da Interactive Brokers. "Decidimos oferecer acesso flexível a esse mercado de rápido crescimento em vários locais a partir de uma única plataforma, o que se alinha com a conveniência com que nossos clientes estão acostumados ao negociar ações ou opções americanas. A plataforma Prediction Markets da IBKR combina as vantagens de execução das plataformas concorrentes com a infraestrutura confiável com a qual nossos clientes já contam. Expandiremos o acesso a outras bolsas importantes em breve".

"A IBKR é o padrão de ouro na indústria de corretagem financeira global", afirmou Tarek Mansour, cofundador e CEO da Kalshi. "Sua integração com a Kalshi é evidência da importância crescente dos mercados de previsão para investidores sofisticados e instituições financeiras. Estamos apenas nos estágios iniciais de adoção profunda pelas instituições".

"Estamos satisfeitos que os clientes da IBKR podem se conectar com os mercados de previsão do CME Group para negociar suas opiniões sobre referências e indicadores econômicos", afirmou Terry Duffy, presidente e CEO do CME Group. "A demanda do varejo por negociação nos mercados de previsão continua crescendo, e ampliar o acesso é central no que diz respeito a como o CME Group continua desenvolvendo esses mercados para todos os participantes".

A plataforma Prediction Markets da IBKR oferece uma maneira estruturada e transparente para expressar opiniões sobre uma ampla variedade de eventos do mundo real, como decisões de políticas monetárias, divulgações de dados econômicos e eventos climáticos. Para investidores que buscam proteger riscos gerados por eventos, diversificar seus portfólios ou se posicionar com base em resultados do mundo real, a plataforma representa uma ferramenta diferenciada e cada vez mais valiosa, a qual as classes de ativos tradicionais não podem replicar. Também dá aos clientes a oportunidade de participar do futuro à medida que ele acontece.

Principais características da solução Prediction Markets da IBKR:

Acesso unificado : pesquise e negocie contratos na ForecastEx, Kalshi e CME Group a partir de uma única plataforma, sem precisar abrir ou financiar contas separadas em cada local.

: pesquise e negocie contratos na ForecastEx, Kalshi e CME Group a partir de uma única plataforma, sem precisar abrir ou financiar contas separadas em cada local. Execução do melhor preço : uma interface do usuário para pedidos inteligentes identifica o preço disponível mais favorável nas bolsas, incluindo as taxas, ao passo que, simultaneamente, permite que os traders vejam os preços em todas as bolsas.

: uma interface do usuário para pedidos inteligentes identifica o preço disponível mais favorável nas bolsas, incluindo as taxas, ao passo que, simultaneamente, permite que os traders vejam os preços em todas as bolsas. Integração de vários ativos : negocie nos mercados de previsão com ações, opções, futuros, criptomoedas, títulos e muito mais dentro de um único ambiente unificado.

: negocie nos mercados de previsão com ações, opções, futuros, criptomoedas, títulos e muito mais dentro de um único ambiente unificado. Gestão consolidada de portfólio : geração simplificada de relatórios e monitoramento de posições em tempo real em todas as participações dos mercados de previsão e ativos de portfólios mais amplos.

: geração simplificada de relatórios e monitoramento de posições em tempo real em todas as participações dos mercados de previsão e ativos de portfólios mais amplos. Infraestrutura de nível institucional: construída com base em mais de quatro décadas de tecnologia de negociação proprietária que dá a cada cliente acesso à infraestrutura que os traders institucionais demandam.

A plataforma Prediction Markets da IBKR está disponível para clientes elegíveis, sendo que os contratos da Kalshi e do CME Group estão sendo adicionados de forma gradual.

Visualize a plataforma IBKR Prediction Markets aqui: IBKR Prediction Markets

A disponibilidade dos produtos e dos mercados de previsão variam de acordo com o afiliado da Interactive Brokers e o país de residência do cliente.

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Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

A Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) é integrante do índice S&P 500. Suas afiliadas oferecem execução automatizada de negociações e custódia de valores mobiliários, commodities, câmbio e contratos de previsão, 24 horas por dia, em mais de 170 mercados, em diversos países e moedas, por meio de uma única plataforma integrada para clientes em todo o mundo. A empresa atende investidores individuais, hedge funds, grupos de trading proprietário, consultores financeiros e corretores introdutores. Ao longo de quatro décadas com foco em tecnologia e automação, a Interactive Brokers desenvolveu uma plataforma sofisticada que permite aos clientes gerenciar seus portfólios de investimento de forma eficiente. A companhia busca oferecer preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, gestão de risco e portfólio, recursos de pesquisa e produtos de investimento, com baixo custo ou sem custo, ajudando seus clientes a alcançar retornos superiores aos investimentos. A Interactive Brokers tem sido consistentemente reconhecida como uma das principais corretoras do mercado, recebendo diversos prêmios e distinções de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com, entre muitas outras.

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Contato de mídia da Interactive Brokers Group, Inc.: Katherine Ewert, media@ibkr.com