PIF nomeada patrocinadora oficial do torneio da Copa do Mundo FIFA 2026™

A PIF e a FIFA anunciaram a PIF como Patrocinadora Oficial do Torneio na América do Norte e na Ásia da Copa do Mundo da FIFA 2026™. A parceria reflete um compromisso compartilhado com a expansão do futebol em todos os níveis, desde a base até a competição de elite, além de possibilitar uma maior participação no esporte, criando novas oportunidades.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260514504444/pt/

14 May, 2026: Front row (L-R), Romy Gai, Chief Business Officer, FIFA and Kevin Foster, Managing Director and Head of Corporate Affairs, PIF, back row (L-R), H.R.H Prince Faisal Bin Bandar Bin Sultan Al Saud, Vice Chairman, Savvy Games Group, Gianni Infantino, President, FIFA, H.E. Yasir Othman Al-Rumayyan, Governor, PIF and Muhannad AlDawood, Chief Strategy Officer, Qiddiya Investment Company witnessed the signing of the partnership of PIF as Official Tournament Supporter of FIFA World Cup 2026™, incorporating PIF companies, Savvy Games Group and Qiddiya City (Photo by PIF)

A parceria da PIF abrange as empresas da PIF; o Savvy Games Group, campeão nacional e mundial de jogos e esports na Arábia Saudita; e a Qiddiya City, futura capital do entretenimento, esporte e cultura da Arábia Saudita. Ao longo do torneio, a PIF e suas empresas irão proporcionar experiências inesquecíveis e impulsionar iniciativas inovadoras de engajamento dos fãs para se conectar com a comunidade do futebol no maior palco do mundo.

A Copa do Mundo da FIFA™ deste ano será a maior edição da história, com 48 seleções, sendo realizada em três países anfitriões e alcançando fãs em todos os continentes para unir o mundo através do futebol.

Romy Gai, Diretor de Negócios da FIFA, disse: "Estamos muito felizes em ter a PIF como patrocinadora do torneio desta Copa do Mundo da FIFA, que promete ser um marco para o futebol mundial. Juntos, esperamos realizar um torneio histórico que inspire e una torcedores do mundo todo."

A parceria com a PIF irá ajudar a expandir nosso esporte em todo o mundo, abrindo novas oportunidades, fomentando a inovação e envolvendo os jovens, ao garantir que milhões de jovens tenham a chance de jogar futebol e desfrutar seus muitos benefícios."

Mohamed AlSayyad, Chefe de Marca Corporativa da PIF, disse: "A PIF continua expandindo sua presença internacional no esporte, com o futebol no centro deste crescimento. Esta parceria está baseada em nosso relacionamento existente com a FIFA, iniciado na Copa do Mundo de Clubes da FIFA do ano passado, e em nosso trabalho com a Concacaf, para gerar um impacto positivo e duradouro."

"A PIF continua acelerando o crescimento do futebol a nível mundial, ao expandir o acesso ao esporte e criar oportunidades que beneficiam os jogadores, os fãs e todo o ecossistema do futebol."

O futebol desempenha um papel crucial na transformação contínua da Arábia Saudita, e ser sede da Copa do Mundo da FIFA 2034™ reforça a ambição do país de expandir o esporte a nível mundial, criar novas oportunidades para todos e estender seus benefícios na Arábia Saudita e em todas as partes do mundo para as futuras gerações.

A parceria tem como objetivo promover a transferência de conhecimento da FIFA e o desenvolvimento de capacidades para jovens sauditas, a fim de elevar e moldar ativamente o futuro do esporte a longo prazo.

Isto está em linha com o compromisso contínuo da PIF com o setor esportivo, que se insere no ecossistema do turismo, lazer e entretenimento, conforme anunciado recentemente pela PIF em sua estratégia para o período 2026-2030.

A missão da FIFA é promover e desenvolver o futebol em cada uma de suas 211 Associações Membro. A parceria com a PIF irá apoiar a continuidade da implementação de diversas iniciativas da FIFA, incluindo programas de base, iniciativas para jovens, futebol feminino e projetos educacionais que aprimoram a infraestrutura e elevam o nível de conhecimento técnico ao redor do mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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