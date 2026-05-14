Vista Equity Partners inaugura escritório em Abu Dhabi

A Vista Equity Partners (“Vista”), investidora global em tecnologia especializada em software empresarial, anunciou hoje a abertura de seu novo escritório em Abu Dhabi, no ADGM, o centro financeiro internacional da cidade. A VEPM Middle East Limited recebeu autorização completa da Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros (FSRA) do ADGM, permitindo que a empresa preste consultoria em investimentos e organize negócios de investimento em toda a região.

O escritório em Abu Dhabi reflete a presença estratégica expandida da Vista no Oriente Médio e o papel cada vez mais central da região no investimento e inovação em tecnologia global. Fundado em 2013, o ADGM emergiu como um dos principais centros financeiros do mundo, conectando investidores globais a oportunidades regionais. A Vista se junta a uma crescente comunidade de empresas de investimento globais líderes que estabeleceram operações no ADGM, reforçando a proeminência de Abu Dhabi como destino para capital institucional.

A expansão também reflete a ambição mais ampla de Abu Dhabi de fortalecer sua posição como um centro globalmente conectado para serviços financeiros, tecnologia e inovação digital de próxima geração, apoiado pelo cluster de FinTech, Seguros, Digital e Investimentos Alternativos (FIDA) do Escritório de Investimentos de Abu Dhabi (ADIO). Como parte de sua presença de longo prazo no emirado, a Vista também se envolverá com o amplo cenário de inovação de Abu Dhabi, incluindo oportunidades para conectar empresas do portfólio com o mercado, parceiros do ecossistema e oportunidades de crescimento emergentes em toda a região.

"À medida que as Soluções Empresariais de Agentes remodelam a forma como as empresas operam e competem, as empresas que incorporam inteligência em fluxos de trabalho de missão crítica definirão a próxima era de criação de valor", disse Robert F. Smith, fundador, presidente e CEO da Vista Equity Partners. "O Oriente Médio, e Abu Dhabi em particular, demonstrou uma ambição extraordinária na construção da infraestrutura digital para liderar neste novo cenário. Estabelecer a presença da Vista aqui nos posiciona para fazer parcerias com investidores e instituições da região, à medida que o software empresarial entra em sua era mais dinâmica."

"A decisão da Vista Equity Partners de estabelecer sua presença no Oriente Médio no ADGM reflete o papel crescente de Abu Dhabi como um centro global de capital e inovação e destaca a força da estrutura regulatória internacionalmente reconhecida e do ambiente favorável aos negócios do ADGM", disse Arvind Ramamurthy, diretor de Desenvolvimento de Mercado do ADGM. “Damos as boas-vindas à Vista ao nosso ecossistema em expansão e estamos ansiosos para apoiar a empresa à medida que ela aprofunda seu relacionamento com investidores regionais e impulsiona o crescimento baseado em tecnologia em toda a região.”

O escritório de Abu Dhabi será liderado por Vignesh Vijayakumar, Diretor Licenciado e Diretor Executivo Sênior da VEPM Middle East Limited. O escritório está localizado na Torre Al Khatem, dentro do ADGM Square, na Ilha Al Maryah.

“A obtenção da autorização completa da FSRA reflete tanto a solidez da estrutura regulatória do ADGM quanto o compromisso da Vista em estabelecer uma presença de excelência na região desde o primeiro dia”, disse Vijayakumar. “Com uma equipe dedicada em Abu Dhabi, estamos bem posicionados para servir como uma ponte entre a plataforma global da Vista e o crescente interesse da região em investimentos em software empresarial.”

A expansão da Vista para o Oriente Médio se baseia nos relacionamentos existentes da empresa com investidores regionais e fundos soberanos, incluindo coinvestimentos com instituições sediadas em Abu Dhabi. O novo escritório amplia a presença global da Vista, que inclui escritórios nos Estados Unidos e em Hong Kong.

“A decisão da Vista de estabelecer operações em Abu Dhabi reflete o papel crescente do emirado como um destino global para empresas de investimento líderes na interseção de finanças, tecnologia e inovação”, disse Fatima Al Hamadi, chefe do Cluster de FinTech, Seguros, Digital e Investimentos Alternativos (FIDA) da ADIO. “Por meio do cluster FIDA, estamos criando um ecossistema que apoia serviços financeiros de próxima geração, aprimora a conectividade do mercado e contribui para o crescimento econômico e a inovação a longo prazo, com a presença da Vista enriquecendo ainda mais o cenário financeiro e tecnológico em evolução de Abu Dhabi.”

Sobre a Vista Equity Partners

A Vista é uma investidora global em tecnologia especializada em software empresarial. As estratégias de mercado privado da Vista buscam gerar retornos diferenciados por meio de uma abordagem proprietária e sistemática para a criação de valor, desenvolvida e aprimorada ao longo de 25 anos e mais de 650 transações. Atualmente, a Vista administra um portfólio diversificado de empresas de software que fornecem soluções essenciais para milhões de clientes em todo o mundo. Em 31 de dezembro de 2025, a Vista possuía mais de US$ 110 bilhões em ativos sob gestão. Mais informações estão disponíveis em vistaequitypartners.com. Siga a Vista no LinkedIn, @Vista Equity Partners, e no X, @Vista_Equity.

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