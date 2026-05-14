A Life Flight Network expandirá frota Bell com três novos Bell 407GXi

Bell Textron Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou a encomenda de três Bell 407GXis adicionais pela Life Flight Network, o maior programa aeromédico sem fins lucrativos do país, com a maior frota de helicópteros Bell HEMS, operando 35 aeronaves Bell. Esses novos Bell 407GXi, prontos para missão, se juntarão à frota para continuar oferecendo resposta rápida e atendimento médico de emergência excepcional em toda a sua extensa área de atuação.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260514947838/pt/

Photo by: Bell

“Por quase cinco décadas, a Life Flight Network tem fornecido atendimento e transporte aeromédico em todos os estados do oeste americano, e a Bell se sente honrada em participar do apoio às suas operações que salvam vidas”, disse Lane Evans, diretor administrativo da Bell. “Esses novos Bell 407GXi destacam a confiabilidade e a capacidade que nossos produtos oferecem para apoiar operações de salvamento de vidas quando cada minuto é crucial.”

Operando uma frota combinada de helicópteros e aviões de aproximadamente 60 aeronaves no Noroeste do Pacífico, no Oeste Intermontano e no Havaí, a Life Flight Network fornece atendimento e suporte de nível de UTI 24 horas por dia, 7 dias por semana, para hospitais, equipes de emergência, polícia, serviços médicos de emergência e bombeiros.

“Na Life Flight Network, cada decisão sobre aeronaves se resume a uma coisa: nossa capacidade de chegar aos pacientes mais rapidamente e fornecer o melhor atendimento possível”, disse Ben Clayton, CEO da Life Flight Network. “Esses três Bell 407GXi trazem confiabilidade comprovada e desempenho excepcional para nossa frota, e temos orgulho de expandir nosso relacionamento de longa data com a Bell em apoio a essa missão.”

O Bell 407GXi foi projetado para atender aos exigentes requisitos das operações de serviços médicos de emergência aérea (HEMS), oferecendo velocidade, confiabilidade e aviônicos avançados que aumentam a segurança em missões críticas. O painel de instrumentos Garmin G1000H NXi melhora a consciência situacional e reduz a carga de trabalho do piloto. O potente desempenho do motor e a suavidade de manuseio da aeronave permitem tempos de resposta rápidos, enquanto a cabine espaçosa e configurável oferece às equipes médicas o espaço e o acesso necessários para prestar atendimento ao paciente durante o voo.

Com mais de 290.000 horas de voo e a comprovada rede de suporte da Bell, o Bell 407GXi oferece a provedores de serviços aeromédicos como a Life Flight Network uma plataforma capaz de realizar transportes que salvam vidas em ambientes desafiadores de forma segura, confiável e eficaz. A Life Flight Network também utiliza outras plataformas da Bell, como o Bell 429, totalizando mais de 17.000 horas de voo em sua frota Bell.

Para conhecer melhor como os produtos da Bell apoiam as operações da Life Flight Network, confira estes episódios de “Life Flight Network | The Call”.

Siga-nos:

Facebook

Twitter

LinkedIn

Instagram

YouTube

SOBRE A BELL

Pensar além do convencional é o que fazemos. Há mais de 90 anos, reinventamos a experiência de voar e os lugares que ela pode nos levar.

Somos pioneiros. Fomos os primeiros a romper a barreira do som e a certificar um helicóptero comercial. Participamos da primeira missão lunar da NASA e lançamos no mercado sistemas avançados de aeronaves de rotor basculante. Hoje, estamos definindo o futuro da mobilidade aérea avançada.

Com sede em Fort Worth, Texas – como subsidiária integral da Textron Inc. – temos localizações estratégicas em todo o mundo. E com quase um quarto de nossa força de trabalho composta por ex-militares, ajudar nossas forças armadas a cumprir suas missões é a nossa paixão.

Acima de tudo, nossas inovações revolucionárias proporcionam experiências excepcionais aos nossos clientes. Com eficiência. Confiabilidade. E sempre com a segurança em primeiro lugar.

SOBRE A TEXTRON INC.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que utiliza sua rede global de negócios nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida mundialmente por suas marcas fortes, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Algumas declarações neste comunicado à imprensa são declarações prospectivas que podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; essas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas. Essas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas, incluindo, entre outros, alterações nos cronogramas de entrega de aeronaves ou cancelamentos ou adiamentos de pedidos.

SOBRE A LIFE FLIGHT NETWORK

A Life Flight Network existe para cumprir sua missão de salvar vidas por meio de cuidados e transporte líderes do setor. É o maior serviço aeromédico sem fins lucrativos dos Estados Unidos e é credenciado por órgãos de acreditação nacionais e internacionais por sua segurança, operações e excelência clínica. A Life Flight Network possui seu próprio Certificado Operacional da Parte 135 da FAA, oferecendo cuidados de nível de UTI durante o transporte aéreo e terrestre no Noroeste do Pacífico, no Oeste Intermontano e no Havaí. Com sede em Aurora, Oregon, a Life Flight Network pertence a um consórcio formado pela Legacy Health, Oregon Health and Science University, Providence Health and Services e Saint Alphonsus Regional Medical Center. Foi nomeada Programa do Ano de 2021 pela Association for Air Medical Services. Para mais informações ou para se tornar um membro, acesse www.lifeflight.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260514947838/pt/

Assessoria de Imprensa

Bell

Megan Coffman

+1 817-233-8864

mediarelations@bh.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Kit de Imprensa Online