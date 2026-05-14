Telconet e C3ntro firmam parceria para lançar a CSN-2, um novo backbone submarino de IA

A C3ntro Telecom e a Telconet anunciaram hoje uma parceria para desenvolver a CSN-2, uma rede de fibra óptica submarina e terrestre de última geração projetada para conectar os mais novos hubs de data centers da América do Norte e do México.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260514696444/pt/

O segmento submarino da CSN-2 ligará Veracruz, no México, a Apalachee Beach, na Flórida, com um ramal estratégico para Galveston, no Texas, em direção a Houston, e outro potencial para Bonita Beach, a fim de se interconectar com a CSN-1 e criar uma nova rota submarina pelo Golfo, fortalecendo a conectividade entre o México, os Estados Unidos e a América Latina. Combinado com um novo segmento terrestre de Querétaro a Veracruz e totalmente integrado à rede TIKVA da C3ntro, que se estende de Querétaro a Phoenix, a CSN-2 formará um corredor contínuo de alta capacidade, abrangendo rotas de infraestrutura essenciais em toda a região.

Essa nova plataforma de infraestrutura foi projetada para suportar o crescimento explosivo das implantações de IA, nuvem e hiperescala, conectando diretamente os principais ecossistemas de data centers nas Américas, incluindo Phoenix, Texas, Geórgia, Virgínia, Flórida e Querétaro. A C3ntro e a Telconet demonstram um compromisso comum em fornecer conectividade escalável, resiliente e geograficamente diversificada entre os Estados Unidos e o México.

O projeto se baseia na execução bem-sucedida de dois grandes projetos de infraestrutura: o sistema submarino CSN-1, da Telconet, e a rede terrestre Tikva, da C3ntro. Ambos têm previsão de conclusão para o quarto trimestre de 2026. Aproveitando esse impulso, a rede CSN-2 representa a próxima fase de inovação para as duas empresas, combinando sua experiência comprovada em sistemas submarinos e terrestres em uma iniciativa de infraestrutura unificada, que tem como foco a diversidade, a resiliência, a escalabilidade e a interconexão estratégica.

Ao combinar a liderança da Telconet em sistemas submarinos com a expertise da C3ntro em infraestrutura de fibra para hiperescaladores e interconexão de data centers no México e nos Estados Unidos, a parceria oferece um modelo diferenciado: uma arquitetura submarina-terrestre totalmente integrada, projetada como um sistema unificado, não como implantações independentes.

A CSN-2 foi projetado especificamente para IA e crescimento em hiperescala, oferecendo menor latência, maior diversidade de rotas e interconexão direta entre os principais centros digitais, além de introduzir uma nova alternativa em toda a região do Golfo.

Tomislav Topic, CEO da Telconet:

“A CSN-2 reflete nossa visão de longo prazo de construir uma infraestrutura escalável e de alta capacidade em todas as Américas. Dando continuidade ao impulso da CSN-1, a parceria com a C3ntro Telecom nos permite combinar redes submarinas e terrestres em uma única plataforma, conectando um dos ecossistemas de infraestrutura digital com crescimento mais acelerado do mundo.”

Simón Masri, presidente da C3ntro Telecom:

“O sucesso da Tikva demonstrou a crescente demanda por novas rotas de infraestrutura alinhadas ao crescimento da IA e dos hiperescaladores. Ao combinar a CSN-2 com a Tikva e aproveitar o histórico comprovado da Telconet em redes submarinas, estamos criando uma rede que conecta diretamente os mais novos mercados de data centers voltados para IA na América do Norte, com a diversidade, resiliência e escalabilidade necessárias para a próxima geração da infraestrutura digital.”

Sobre a C3ntro Telecom

A C3ntro Telecom é uma operadora internacional de infraestrutura digital, telecomunicações integradas e TI, com sede no México. A C3ntro opera uma rede de fibra óptica de última geração, com aproximadamente 2,5 mil km, incluindo 700 km de anéis metropolitanos. Sua infraestrutura de interconexão de data centers em Querétaro conecta todos os data centers da empresa, abrangendo as principais regiões do México, e fornece conectividade de alta capacidade, serviços de transporte e IP, além de soluções relacionadas para hiperescaladores e operadoras.

Sobre o Telconet Group

O Telconet Group é um dos principais provedores de infraestrutura digital e de telecomunicações do Equador, atendendo a mais de um milhão de assinantes residenciais e a milhares de clientes corporativos. A empresa oferece internet banda larga, transmissão de dados e vídeo, VoIP, data center, serviços em nuvem, conectividade e serviços de tecnologia gerenciados, com o suporte de uma rede nacional de fibra óptica com mais de 40 mil quilômetros de extensão. Como parte de sua estratégia de expansão regional, o grupo está desenvolvendo a Carnival Submarine Networks One (CSN-1), um sistema de cabos submarinos de fibra ótica de última geração e baixa latência que conectará o Equador, o Panamá, a Colômbia e a costa oeste da Flórida (EUA).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Assessoria de mídia

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