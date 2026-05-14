Mary Kay lança o Programa Global Social Squad para capacitar a próxima geração de líderes digitais em beleza

A Mary Kay Inc., líder global em beleza e empreendedorismo, anuncia o lançamento do seu Programa Piloto Global Social Squad (GSS) – uma iniciativa inovadora criada para capacitar as Consultoras de Beleza Independentes (IBCs) da Mary Kay como defensoras dinâmicas da marca no mundo digital e contadoras de histórias da próxima geração nas mídias sociais.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260514532120/pt/

The Global Social Squad ignites a diverse and talented group of 73 Mary Kay Independent Beauty Consultants with representation across 15 markets in four regions: North America, Asia Pacific, Latin America, and Europe. These digital leaders create engaging, high-quality content, participate in global campaign activations, and share practical social media strategies with their communities and other Independent Beauty Consultants, fuelling both brand relevance and business growth. (Image Courtesy: Mary Kay Inc.)

Com lançamento previsto para mercados selecionados em todo o mundo em 2026, o Programa Piloto Global Social Squad representa uma evolução estratégica na forma como a Mary Kay se conecta com os consumidores e amplia o reconhecimento da marca e dos produtos, posicionando a oportunidade de negócios da Mary Kay em um ambiente de negócios focado em mídias sociais, em diversas plataformas digitais, cronogramas e regiões geográficas.

Capacitando consultoras de beleza independentes a moldar uma Nova Era de Liderança Digital

O Global Social Squad reúne um grupo diversificado e talentoso de Consultoras de Beleza Independentes da Mary Kay que exemplificam autenticidade, criatividade e expertise em mídias sociais. Essas líderes digitais criam conteúdo envolvente e de alta qualidade, participam de ativações de campanhas globais e compartilham estratégias práticas de mídias sociais com suas comunidades e outras Consultoras de Beleza Independentes, impulsionando a relevância da marca e o crescimento dos negócios.

“Na Mary Kay, nossas influenciadoras são nossas Consultoras de Beleza Independentes”, disse Tara Eustace, diretora de Oportunidades e Vendas da Mary Kay. “Em um ambiente de negócios focado em mídias sociais, o potencial de conexão nunca foi tão grande. O Programa Global Social Squad da Mary Kay está capacitando nossas Consultoras de Beleza Independentes a liderarem no espaço digital, desvendando o poder da narrativa autêntica e construindo conexões significativas com amantes da beleza e empreendedoras iniciantes em todo o mundo.”

Por que isso é importante?

O Programa Piloto Global Social Squad foi desenvolvido para energizar e expandir a comunidade Mary Kay por meio da influência de uma rede de líderes com foco em mídias sociais. O Global Social Squad da Mary Kay tem como objetivo:

Aumentar o reconhecimento e a percepção da marca por meio de conteúdo novo e atualizado.

e a percepção da marca por meio de conteúdo novo e atualizado. Impulsionar a descoberta de produtos com conteúdo autêntico gerado pelo usuário.

com conteúdo autêntico gerado pelo usuário. Potencializar a narrativa e o engajamento nas mídias sociais com consumidores em mercados globais.

nas mídias sociais com consumidores em mercados globais. Fortalecer a educação entre pares por meio de insights reais das mídias sociais.

por meio de insights reais das mídias sociais. Inspirar outras pessoas, mostrando a oportunidade de negócios da Mary Kay.

Como funciona o Programa Piloto

Os 73 membros do Global Social Squad foram revelados na sexta-feira, 13 de março, com representação em 15 mercados em quatro regiões: América do Norte, Ásia-Pacífico, América Latina e Europa.

América do Norte, Ásia-Pacífico, América Latina e Europa. Os membros recebem produtos exclusivos, participam de desafios de conteúdo e têm acesso a oportunidades contínuas de educação e desenvolvimento ao longo do ano.

Essa abordagem piloto focada permite que a Mary Kay teste, aprenda e escale de forma eficaz, com oportunidades de expansão para um lançamento em larga escala em 2027 e além.

Ao investir em liderança digital e capacitar sua comunidade global de Consultoras de Beleza Independentes a abraçar uma nova era em que as oportunidades se expandem com o alcance social, a Mary Kay está construindo um modelo escalável e preparado para o futuro que combina empreendedorismo, criatividade e conexão pessoal.

Conheça Mary Kay Global Social Squad aqui.

Sobre a Mary Kay

Uma das pioneiras na quebra do teto de vidro, Mary Kay Ash fundou sua marca de beleza dos sonhos no Texas em 1963 com um objetivo: enriquecer a vida das mulheres. Esse sonho floresceu e se transformou em uma empresa global com milhões de consultoras de beleza independentes em 40 mercados. Há mais de 60 anos, a oportunidade Mary Kay empodera mulheres a definirem seus próprios futuros por meio de educação, mentoria, apoio e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e a fabricar produtos de ponta para cuidados com a pele, maquiagem, suplementos nutricionais e fragrâncias. A Mary Kay acredita na preservação do nosso planeta para as futuras gerações, na proteção de mulheres afetadas pelo câncer e pela violência doméstica e no incentivo aos jovens para que sigam seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com. Encontre-nos no Facebook, Instagram, e LinkedIn, ou nos siga no X.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Mary Kay Inc. Comunicação Corporativa

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